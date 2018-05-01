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Джон Сина сместил Дуэйна Джонсона

1 мая
2018 год

Новости кино >>
1 мая 2018
Джон Сина заменит своего коллегу по рестлингу Дуэйна Джонсона в шпионском боевике «Директива Джэнсона».

Джон Сина сместил Дуэйна Джонсона

Об этом сообщил на своей странице в Инстаграме сам Скала, оставивший за собой право продюсировать будущую ленту, которая может послужить началом новой киносерии по мотивам книг Роберта Ладлэма, чей Джейсон Борн стал любимцем кинематографистов.

Согласно Variety, автором сценария числится Джеймс Вандербилт («База "Клейтон"»).

Зрителям поведают о спецагенте Поле Джэнсоне (Сина) из отдела консульских операций, вынужденном пойти против правительства для того, чтобы чиновники выполнили его директиву.
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