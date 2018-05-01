Джон Сина сместил Дуэйна Джонсона

Джон Сина
заменит своего коллегу по рестлингу Дуэйна Джонсон
а в шпионском боевике «Директива Джэнсона»
.
Об этом сообщил на своей странице в Инстаграме
сам Скала
, оставивший за собой право продюсировать будущую ленту, которая может послужить началом новой киносерии по мотивам книг Роберта Ладлэма
, чей Джейсон Борн
стал любимцем кинематографистов.
Согласно Variety
, автором сценария числится Джеймс Вандербилт
(«База "Клейтон"»
).
Зрителям поведают о спецагенте Поле Джэнсоне (Сина) из отдела консульских операций, вынужденном пойти против правительства для того, чтобы чиновники выполнили его директиву.
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