Джон Ву снимет в Голливуде ремейк «Наёмного убийцы»

Главный почитатель белых голубей планеты Джон Ву
решил вернуться в Голливуд, уверяет Deadline
.
Поводом для его возвращения послужил ремейк его культового боевика «Наёмный убийца»
, вышедшего в далёком 1989 году. За производство новой версии возьмётся студия Universal Pictures, режиссёрское кресло займёт Ву.
На главную роль в духе времени претендует не актёр, а актриса. Киллера по прозвищу Микки Маус, в оригинале вылечившего от слепоты молодую певицу Дженни, вместо Чоу Юнь-Фата
исполнит Лупита Нионго
.
Над сценарием корпит Брайан Хелгеленд
. Продюсерами числятся сам режиссёр, Марк Гордон
и Лори Тилкин
. Съёмки запланированы на текущий год.
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