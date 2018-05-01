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Джон Ву снимет в Голливуде ремейк «Наёмного убийцы»

1 мая
2018 год

Новости кино >>
1 мая 2018
Главный почитатель белых голубей планеты Джон Ву решил вернуться в Голливуд, уверяет Deadline.

Поводом для его возвращения послужил ремейк его культового боевика «Наёмный убийца», вышедшего в далёком 1989 году. За производство новой версии возьмётся студия Universal Pictures, режиссёрское кресло займёт Ву.


На главную роль в духе времени претендует не актёр, а актриса. Киллера по прозвищу Микки Маус, в оригинале вылечившего от слепоты молодую певицу Дженни, вместо Чоу Юнь-Фата исполнит Лупита Нионго.

Над сценарием корпит Брайан Хелгеленд. Продюсерами числятся сам режиссёр, Марк Гордон и Лори Тилкин. Съёмки запланированы на текущий год.
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Джон ВуМарк Гордон (II)Лупита НионгоЮнь-Фат Чоу
фильмы
Убийца

обсуждение >>
№ 1
Амурский   1.05.2018 - 17:19
мда. представляю какая хрень выйдет. негритянка в главной роли. осталось только ее розовой еще сделать. тот культовый фильм никто переплюнуть не сможет. джону ву лучше не позориться читать далее>>
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