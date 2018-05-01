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Мел Гибсон вновь окажется на полях сражения Второй мировой

1 мая
2018 год

Новости кино >>
1 мая 2018
Мел Гибсон реабилитировался в глазах голливудских боссов после военной драмы «По соображениям совести», и теперь ему хотят доверить ещё одну ленту об эпохе Второй мировой войны.

Мел Гибсон вновь окажется на полях сражения Второй мировой
фото: screenrant.com

Согласно THR, популярный австралийский актёр и режиссёр может поставить для студии Hollywood Gang Productions картину «Эсминец» (Destroyer), основанную на романе Джона Вуковица «Ад с небес» (Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II's Greatest Kamikaze Attack). Автором сценария числится Розалинд Росс.

Зрителям поведают об экипаже миноносца USS Laffey, который 16 апреля 1945 года отразил атаку 22 камикадзе, потеряв в бою 32 моряков, но сохранив корабль на плаву. За победу «Лэффи» был удостоен пяти Звёзд за службу и прозван «Неубиваемым кораблём».

Съёмки могут начаться не раньше зимы в случае, если Гибсон согласится сыграть в полнометражном ремейке сериала «Человек на шесть миллионов долларов», чей съёмочный период запланирован на лето и осень текущего года.
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№ 1
Егор Ш. (Москва)   1.05.2018 - 18:17
Автор заметки вообще не дружит с английским языком? "Destroyer"(Разрушитель) - это и есть "эсминец". Именно такое название для кораблей данного класса используется в англоязычных странах. читать далее>>
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Спасибо, поправили.
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