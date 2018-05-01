Мел Гибсон вновь окажется на полях сражения Второй мировой

Мел Гибсон
реабилитировался в глазах голливудских боссов после военной драмы «По соображениям совести»
, и теперь ему хотят доверить ещё одну ленту об эпохе Второй мировой войны.
Согласно THR
, популярный австралийский актёр и режиссёр может поставить для студии Hollywood Gang Productions картину «Эсминец»
(Destroyer), основанную на романе Джона Вуковица «Ад с небес»
(Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II's Greatest Kamikaze Attack). Автором сценария числится Розалинд Росс
.
Зрителям поведают об экипаже миноносца USS Laffey, который 16 апреля 1945
года отразил атаку 22
камикадзе, потеряв в бою 32
моряков, но сохранив корабль на плаву. За победу «Лэффи» был удостоен пяти Звёзд за службу и прозван «Неубиваемым кораблём».
Съёмки могут начаться не раньше зимы в случае, если Гибсон согласится сыграть в полнометражном ремейке сериала «Человек на шесть миллионов долларов»
, чей съёмочный период запланирован на лето и осень текущего года.
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Спасибо, поправили.