Джеки Уивер и Уильям Сэдлер присоединились к команде «Проклятия»

В актёрском составе перезапуска популярной хоррор-серии нулевых «Проклятие»
пополнение, сообщает Deadline
.
К Лин Шэй
, Демиану Биширу
, Андреа Райзборо
и Джону Чо
присоединились Джеки Уивер
, Уильям Сэдлер
, Фрэнки Фэйзон
и Бетти Джилпин
.
Сэм Рэйми
, работавший над ремейком японского «Проклятия»
, созданного Такаши Шимицу
, вновь выступит продюсером вместе с Робертом Тапертом
. Режиссёром назначен Николас Пески
, написавший сценарий к перезапуску. Съёмки начнутся в мае.
Голливудская версия, стартовавшая в 2004 году, включает в себя три части. Звездой первых двух фильмов была Сара Мишель Геллар
.
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