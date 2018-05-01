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Джеки Уивер и Уильям Сэдлер присоединились к команде «Проклятия»

1 мая
2018 год

Новости кино >>
1 мая 2018
В актёрском составе перезапуска популярной хоррор-серии нулевых «Проклятие» пополнение, сообщает Deadline.

К Лин Шэй, Демиану Биширу, Андреа Райзборо и Джону Чо присоединились Джеки Уивер, Уильям Сэдлер, Фрэнки Фэйзон и Бетти Джилпин.

Джеки Уивер и Уильям Сэдлер присоединились к команде «Проклятия»

Сэм Рэйми, работавший над ремейком японского «Проклятия», созданного Такаши Шимицу, вновь выступит продюсером вместе с Робертом Тапертом. Режиссёром назначен Николас Пески, написавший сценарий к перезапуску. Съёмки начнутся в мае.

Голливудская версия, стартовавшая в 2004 году, включает в себя три части. Звездой первых двух фильмов была Сара Мишель Геллар.
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