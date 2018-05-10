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Юбилей Мег Фостер

10 мая
2018 год

Новости кино >>
10 мая 2018
Сегодня, 10 мая, исполнилось 70 лет американской актрисе Мег Фостер, которую многие зрители помнят благодаря её уникальным голубым глазам.

Юбилей Мег Фостер

Меган Фостер родилась в городе Рединге, штат Пенсильвания, в семье Дэвида Фостера и его супруги Нэнси (в девичестве Адамсон). Мег обнаружила желание играть на сцене во время посещения школы-интерната в Лоуэлле, штат Массачусетс. Перед своим дебютом в постановке «Строители империи» она появилась в летнем театре университета Корнелла в спектакле «Тело Джона Брауна». Перебравшись в Лос-Анджелес Мег получила первые небольшие роли в кино и на телевидении. В 1969-м она засветилась в сериале «Театр NET», а её кинодебют состоялся через год в картине «Адам в 6 утра», где она играла небольшую роль бывшей подруги Майкла Дугласа.

В 1981 году актриса была номинирована на премию «Джини» за роль в канадской драме «Билет на небеса». На её счету более 120 ролей в кино и на телевидении. Из-за своих леденящих глаз часто играла в фантастике и хоррорах. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Властелины вселенной», «Они живут!», «Слепая ярость», «Изумрудный лес», «Уик-энд Остермана», «Левиафан», «Кэрни», «Отчим 2», «Повелители Салема», «31: Праздник смерти», «Джиперс Криперс 3», «Иная история» и «Отрубленные головы».

«Слепая ярость»

Её самым большим успехом стал сериал «Кэгни и Лейси», где она играла детектива Кристину Кэгни. Но после первых шести эпизодов её заменили на Шэрон Глесс. Фостер также сыграла в сериалах «Процесс Рози О'Нилл», «Гайянская трагедия: История Джима Джонса», «Вашингтон: за закрытыми дверями», «Солнечный свет», «Дэн Огаст», «Улицы Сан-Франциско», «Удивительные странствия Геракла», «Параллельные миры», «Зена — королева воинов», «Сумеречная зона», «Полиция Майами: Отдел нравов», «Квантовый скачок», «Скорая помощь», «Она написала убийство» и «Звёздный путь: Дальний космос 9». В прошлом году она исполнила небольшую роль в третьем сезоне культового «Твин Пикса».

Мег Фостер была замужем за канадским актёром Стивеном Макхатти. В свободное от съёмок время занимается разведением лошадей на своём ранчо на северо-западе штата Вашингтон.
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