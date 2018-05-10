«Лето» встретили в Каннах овацией

Премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето» состоялась в конкурсе Каннского кинофестиваля. Международная публика встретила картину овацией. Сам режиссер на премьеру не приехал – он по-прежнему находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии».
фото: Каннский кинофестиваль
Съемочная группа картины в составе актеров Романа Билыка, Ирины Старшенбаум, Тео Ю, оператора Владислава Опельянца и продюсера Ильи Стюарта появилась на красной дорожке с плакатом «Кирилл Серебренников». Для режиссера также было зарезервировано место в зале. Саму съемочную группу международная публика, естественно, находящаяся в курсе судьбы Серебренникова, являющегося известным в мире кино и театральным режиссером, встретила аплодисментами. Долго не смокали они и после первого публичного показа.
Лента рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя (Тео Ю) и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко (дебют в кино музыканта Ромы Зверя), его женой Натальей (Ирина Старшенбаум) и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах – о настроении, которое останется с нами навсегда. Фильм полон музыки, которой живут и дышат герои: группа «Кино», Майк Науменко, культовые треки того времени.
Российские кинокритики восторженно отзываются о ленте и называют ее лучшей работой Кирилла Серебренникова в кино. Западные эксперты при этом остаются не столь единодушными, указывают на непоследовательность повествования и затянутость некоторых сцен – и все же считают «Лето» фильмом, безусловно, хорошо передающим настроение эпохи.
«Приукрашивая многочисленными вымышленными деталями истинную историю влиятельного, трагически быстро ушедшего из жизни советского певца Виктора Цоя, «Лето» благополучно избегает пресных структурных ловушек жанра, но при этом представляет аутсайдерам сразу несколько точек соприкосновения с довольно нишевым стилем байопика. События здесь в главной роли, и Серебренникова больше волнует не то, что мы поймем их, а что переживем», – пишет о ленте Variety.
По мнению критиков издания, несмотря на то, что картина менее политична, чем «Ученик», она все равно остается свободным художественным самовыражением режиссера. Ярким настолько, насколько Серебренников мог себе позволить.
В свою очередь The Wrap подчеркивает, какая важная роль в создании целостного образа эпохи в «Лете» досталась музыке: «По сути, это история музыкантов, которые сталкиваются с разочарованием в нескольких измерениях – культурном, художественном и личном – и которым, так или иначе, удается прорваться. Есть здесь и любовный треугольник: Виктор заигрывает и влюбляется в жену Майка Наташу (непринужденная Ирина Сташенбаум), но сердце фильма – в песнях. Как в музыке самого Цоя, так и в хитах Psycho Killer, The Passenger Игги Попа и в призрачной, вызывающей галлюцинации версии хита Боуи для Mott the Hoople Аll the Young Dudes».
The Guardian называет работу Серебренникова несомненно верным и реалистичным описанием жизни русской рок-сцены 80-х годов. И хотя порой у Питера Брэдшоу возникало ощущение, что рассказ «идет в никуда или ходит по кругу», он сравнивает «Лето» с музыкальным альбомом «с одним или двумя замечательными хитами». «В своих последних сценах лента косвенно намекает на причины ранней смерти как Майка, так и Виктора, но оставляет открытым вопрос о том, воплотили ли они свой музыкальный потенциал», – пишет он.
Для IndieWire история Цоя, рассказанная Серебренниковым, представляется импрессионистским портретом СССР на грани перестройки и одновременно данью «поющим революционерам, которые помогли проложить этот путь». А способ повествования при этом будто бы сохраняет дистанцию по отношению к героям и позволяет им «просто быть» – такими, какими они есть на самом деле. «При всей своей засахаренной эскизности «Лето» вызывает чувство – или воспоминание – о том, что ты находишься в мире, который не боится того, каким ты можешь стать».
«Это небрежная мечта для современной России, нежная просьба к детям услышать тишину, о которой поет Виктор, и наполнить ее собственным шумом», – подытоживают критики.
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