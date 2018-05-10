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Новости кино «Лето» встретили в Каннах овацией Премьера фильма Кирилла Серебренникова без участия режиссера состоялась в конкурсе главного мирового смотра.

Новости кино Юбилей Мег Фостер Обладательница запоминающихся голубых глаз празднует день рождения.

Ролики фильмов «Когда солнце взойдет» На брак бывает непросто решиться даже после 20 лет совместной жизни.

Ролики фильмов «Цветы дождя» Украинский сериал о любви на всю жизнь.

Ролики фильмов «Хот-дог» Два охранника которые ненавидят друг друга, должны спасти дочь президента.

Главная тема Мэри Шелли и еще 11 прогрессивных писательниц, биографии которых стали фильмами От сестер Бронте до Марины Цветаевой