Лупита Нионго и Элизабет Мосс сыграют в новом хорроре Джордана Пила

Создатель фильма ужасов «Прочь» Джордан Пил
возьмётся за постановку картины «Мы»
(Us), сообщает THR
.
Сценарий будущей ленты, сочетающей жанры триллера, боевика и хоррора, написал сам Пил. Он же числится продюсером наряду с Джейсоном Блумом
и Шоном Маккиттриком
.
Главные роли могут сыграть Лупита Нионго
, Элизабет Мосс
и Уинстон Дьюк
(«Чёрная пантера»
). О сюжете известно лишь то, что нам поведают о двух парах влюблённых, принадлежащих к двум противоположным расам, из-за чего, скорее всего, и развернётся конфликт.
«Мы» появится в прокате 15 марта 2019
года.
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