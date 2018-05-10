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Лупита Нионго и Элизабет Мосс сыграют в новом хорроре Джордана Пила

10 мая
2018 год

Новости кино >>
10 мая 2018
Создатель фильма ужасов «Прочь» Джордан Пил возьмётся за постановку картины «Мы» (Us), сообщает THR.

Сценарий будущей ленты, сочетающей жанры триллера, боевика и хоррора, написал сам Пил. Он же числится продюсером наряду с Джейсоном Блумом и Шоном Маккиттриком.


Главные роли могут сыграть Лупита Нионго, Элизабет Мосс и Уинстон Дьюк («Чёрная пантера»). О сюжете известно лишь то, что нам поведают о двух парах влюблённых, принадлежащих к двум противоположным расам, из-за чего, скорее всего, и развернётся конфликт.

«Мы» появится в прокате 15 марта 2019 года.
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