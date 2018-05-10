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Киану Ривз и Алекс Уинтер вернутся к ролям Теда и Билла

10 мая
2018 год

Новости кино >>
10 мая 2018
Киану Ривз вновь воплотит образ Теда Логана, а Алекс Уинтер — Билла Престона.

Киану Ривз и Алекс Уинтер вернутся к ролям Теда и Билла

Согласно Variety, актёры согласились вернуться к своим знаменитым ролям в третьей части популярной серии, посвящённой приключениям друзей-раздолбаев Билла и Теда. Лента, получившая название Bill & Ted Face the Music, запущена в разработку.

По сюжету к повзрослевшим героям, так и не написавшим песню, способную спасти вселенную от гибели, заглянул некто из будущего для того, чтобы напомнить их предназначение. Билл и Тед отправляются вместе с дочерьми в новое путешествие по времени, дабы вдохновиться для создания спасительной мелодии.

Сценарий написали авторы дилогии Крис Мэтисон и Эд Соломон, а режиссёром назначен Дин Пэрисот («РЭД 2»). Съёмки триквела «Приключений Билла и Теда» начнутся по завершении работы Ривза над третьим «Джоном Уиком».
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