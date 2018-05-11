Юбилей Марко Феррери

Сегодня, 11 мая
, исполнилось 90
лет со дня рождения выдающегося итальянского режиссёра и сценариста Марко Феррери
.
Будущий мастер родился 11 мая 1928
года в Милане. По образованию — ветеринар. Некоторое время работал продавцом спиртных напитков, журналистом, занимался продюсированием, рекламой, экспериментировал с теленовостями. Работая над рекламными кинороликами, он увлёкся миром кинематографа. После учёбы в Римском экспериментальном киноцентре Феррери в начале 1950-х работал на итальянских киностудиях помощником и ассистентом режиссёра. В 1950 году вместе с Чезаре Дзаваттини
основал киножурнал под названием Documento Mensile
, продержавшийся всего два выпуска.
В 1956 году Феррери переехал в Испанию, где познакомился с писателем-сатириком Рафаэлем Асконой
, ставшим его постоянным сценаристом. Испанские фильмы режиссёра — «Квартирка»
, «Парнишки»
, «Инвалидная коляска»
— представляют собой сатиру на франкистскую Испанию в стилистике чёрного юмора. По возвращении в Италию в 1961-м завоевал репутацию режиссёра-эклектика с колючими гуманистическими темами и анархическим поэтическим стилем, сняв «Пчелиную матку»
и «Женщину-обезьяну»
, критикующих современный институт брака.
На счету мастера 35
картин. Он рассказывал об отчуждении и отчаянии («Диллинджер мёртв»
), критиковал мир потребления («Большая жратва»
) и католическую церковь («Аудиенция»
), неоднократно обнажал проблему взаимоотношения полов («Лиза»
, «Последняя женщина»
, «История Пьеры»
, «Будущее — это женщина»
, «Дом улыбок»
), размышлял о смерти кинематографа («Нитрат серебра»
) и близком конце света («Прощай, самец!»
), создавал антиутопии («Семя человеческое»
) и «Истории обыкновенного безумия»
. Кроме того, он снимался у своих знаменитых коллег Пьера Паоло Пазолини
(«Свинарник»
) и Марио Моничелли
(«Казанова-70»
).
Обладатель 20
наград, среди которых два приза Берлинале и Каннского фестиваля, «Серебряная лента», «Давид ди Донателло» и три приза Венецианского киносмотра. Скончался 9 мая 1997
года в Париже от сердечного приступа.
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