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Юбилей Марко Феррери

11 мая
2018 год

Новости кино >>
11 мая 2018
Сегодня, 11 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося итальянского режиссёра и сценариста Марко Феррери.

Юбилей Марко Феррери

Будущий мастер родился 11 мая 1928 года в Милане. По образованию — ветеринар. Некоторое время работал продавцом спиртных напитков, журналистом, занимался продюсированием, рекламой, экспериментировал с теленовостями. Работая над рекламными кинороликами, он увлёкся миром кинематографа. После учёбы в Римском экспериментальном киноцентре Феррери в начале 1950-х работал на итальянских киностудиях помощником и ассистентом режиссёра. В 1950 году вместе с Чезаре Дзаваттини основал киножурнал под названием Documento Mensile, продержавшийся всего два выпуска.

В 1956 году Феррери переехал в Испанию, где познакомился с писателем-сатириком Рафаэлем Асконой, ставшим его постоянным сценаристом. Испанские фильмы режиссёра — «Квартирка», «Парнишки», «Инвалидная коляска» — представляют собой сатиру на франкистскую Испанию в стилистике чёрного юмора. По возвращении в Италию в 1961-м завоевал репутацию режиссёра-эклектика с колючими гуманистическими темами и анархическим поэтическим стилем, сняв «Пчелиную матку» и «Женщину-обезьяну», критикующих современный институт брака.

Юбилей Марко Феррери

На счету мастера 35 картин. Он рассказывал об отчуждении и отчаянии («Диллинджер мёртв»), критиковал мир потребления («Большая жратва») и католическую церковь («Аудиенция»), неоднократно обнажал проблему взаимоотношения полов («Лиза», «Последняя женщина», «История Пьеры», «Будущее — это женщина», «Дом улыбок»), размышлял о смерти кинематографа («Нитрат серебра») и близком конце света («Прощай, самец!»), создавал антиутопии («Семя человеческое») и «Истории обыкновенного безумия». Кроме того, он снимался у своих знаменитых коллег Пьера Паоло Пазолини («Свинарник») и Марио Моничелли («Казанова-70»).

Обладатель 20 наград, среди которых два приза Берлинале и Каннского фестиваля, «Серебряная лента», «Давид ди Донателло» и три приза Венецианского киносмотра. Скончался 9 мая 1997 года в Париже от сердечного приступа.
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