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Чад Стахелски приступил к съёмкам третьей главы «Джона Уика»

11 мая
2018 год

Новости кино >>
11 мая 2018
Чад Стахелски и Киану Ривз приступили к съёмкам третьей главы популярного боевика «Джон Уик».

Первыми фотографиями со съёмочной площадки картины поделился в своём инстаграме оператор Дан Лаустсен.

Чад Стахелски приступил к съёмкам третьей главы «Джона Уика»
фото: instagram.com

Сценарий написал автор предыдущих частей Дерек Кольстад. Помимо Ривза, к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн, Йен Макшейн, Коммон и Руби Роуз. Хироюки Санада воплотит образ главы японского преступного синдиката, а Холли Берри досталась одна из ключевых женских ролей.

Фильм выйдет в мировой прокат 17 мая 2019 года.
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