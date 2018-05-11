Чад Стахелски приступил к съёмкам третьей главы «Джона Уика»

Чад Стахелски
и Киану Ривз
приступили к съёмкам третьей главы популярного боевика «Джон Уик»
.
Первыми фотографиями со съёмочной площадки картины поделился в своём инстаграме
оператор Дан Лаустсен
.
Сценарий написал автор предыдущих частей Дерек Кольстад
. Помимо Ривза, к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн
, Йен Макшейн
, Коммон
и Руби Роуз
. Хироюки Санада
воплотит образ главы японского преступного синдиката, а Холли Берри
досталась одна из ключевых женских ролей.
Фильм выйдет в мировой прокат 17 мая 2019
года.
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