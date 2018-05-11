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Николай Расторгуев спел для фильма «Прощаться не будем»

11 мая
2018 год

Новости кино >>
11 мая 2018
Николай Расторгуев записал песню для картины Павла Дроздова «Прощаться не будем», выходящего в российский прокат 21 июня. Автором слов песни стала известная певица Татьяна Рогозина, сообщает пресс-служба фильма.



Действие ленты разворачивается в октябре 1941-го. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать всё, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Сысоев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.

В военном детективе заняты Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Андрей Смоляков, Алёна Чехова, Артур Ваха, Анна Чурина, Сергей Горобченко, Анна Пескова, Юрий Кузнецов, Ксения Петрухина, Александр Робак, Елена Захарова, Анатолий Гущин, Дагун Омаев, Андрей Чадов и Ксения Алфёрова.
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Николай Расторгуев спел для фильма «Прощаться не будем» фотографии
Николай Расторгуев спел для фильма «Прощаться не будем» фотографии
Николай Расторгуев спел для фильма «Прощаться не будем» фотографии
Николай Расторгуев спел для фильма «Прощаться не будем» фотографии
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