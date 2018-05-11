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Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Курт Расселл сыграют в новом фильме Тарантино

11 мая
2018 год

Новости кино >>
11 мая 2018
Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Курт Расселл могут присоединиться к команде новой картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».


Согласно Deadline, главные роли в девятом фильме известного режиссёра исполнят Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Первый станет бывшим актёром телесериала Риком Далтоном, а второй — его дублёром Клиффом Бутом. Оба тщетно пытаются пробиться в Голливуд.

Марго Робби официально утверждена на роль Шэрон Тейт, ставшей жертвой банды Чарльза Мэнсона. Рейнольдс может превратиться в 80-летнего полуслепого Джорджа Спана, уступившего Мэнсону своё ранчо, на котором раньше снимали вестерны.

Релиз фильма запланирован на 9 августа 2019 года. Начало съёмок ожидается этим летом.
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