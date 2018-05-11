Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Курт Расселл сыграют в новом фильме Тарантино

Бёрт Рейнольдс
, Тим Рот
, Майкл Мэдсен
и Курт Расселл
могут присоединиться к команде новой картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
.
Согласно Deadline
, главные роли в девятом фильме известного режиссёра исполнят Леонардо ДиКаприо
и Брэд Питт
. Первый станет бывшим актёром телесериала Риком Далтоном, а второй — его дублёром Клиффом Бутом. Оба тщетно пытаются пробиться в Голливуд.
Марго Робби
официально утверждена на роль Шэрон Тейт
, ставшей жертвой банды Чарльза Мэнсона
. Рейнольдс может превратиться в 80-летнего полуслепого Джорджа Спана, уступившего Мэнсону своё ранчо, на котором раньше снимали вестерны.
Релиз фильма запланирован на 9 августа 2019
года. Начало съёмок ожидается этим летом.
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