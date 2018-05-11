Эйса Гонсалес присоединилась к сиквелу комедийного боевика «Кунг Фьюри»

Эйса Гонсалес
(«Малыш на драйве»
) сыграет в полнометражном сиквеле комедийного боевика «Кунг Фьюри»
, уверяет портал ComingSoon.net
.
Мексиканская актриса составит компанию Арнольду Шварценеггеру
, который перевоплотится в президента США, а также Майклу Фассбендеру
, Дэвиду Хассельхоффу
и исполнителю главной роли Дэвиду Сандбергу
, создавшему оригинальную короткометражку.
Продюсировать картину будут Дэвид Катценберг
, Сет Грэм-Смит
и Аарон Шмидт
. Сюжет картины развернётся в 1985 году, когда команда лучших бойцов в истории планеты распадается после смерти одного из её членов. Съёмки начнутся летом.
Оригинал 2015 года – это история полицейского из Майами, который после укуса кобры и удара молнии овладел мастерством кунг-фу. Он решает отправиться в прошлое и отомстить Адольфу Гитлеру.
обсуждение >>