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Эйса Гонсалес присоединилась к сиквелу комедийного боевика «Кунг Фьюри»

11 мая
2018 год

Новости кино >>
11 мая 2018
Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») сыграет в полнометражном сиквеле комедийного боевика «Кунг Фьюри», уверяет портал ComingSoon.net.

Эйса Гонсалес присоединилась к сиквелу комедийного боевика «Кунг Фьюри»
фото: joblo.com

Мексиканская актриса составит компанию Арнольду Шварценеггеру, который перевоплотится в президента США, а также Майклу Фассбендеру, Дэвиду Хассельхоффу и исполнителю главной роли Дэвиду Сандбергу, создавшему оригинальную короткометражку.

Продюсировать картину будут Дэвид Катценберг, Сет Грэм-Смит и Аарон Шмидт. Сюжет картины развернётся в 1985 году, когда команда лучших бойцов в истории планеты распадается после смерти одного из её членов. Съёмки начнутся летом.

Оригинал 2015 года – это история полицейского из Майами, который после укуса кобры и удара молнии овладел мастерством кунг-фу. Он решает отправиться в прошлое и отомстить Адольфу Гитлеру.
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Эйса Гонсалес присоединилась к сиквелу комедийного боевика «Кунг Фьюри» фотографии
Эйса Гонсалес присоединилась к сиквелу комедийного боевика «Кунг Фьюри» фотографии
Эйса Гонсалес присоединилась к сиквелу комедийного боевика «Кунг Фьюри» фотографии
Эйса Гонсалес присоединилась к сиквелу комедийного боевика «Кунг Фьюри» фотографии
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