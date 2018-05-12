Александр Войтинский приступил к съёмкам второго сезона «Метода»

В Москве начались съёмки второго сезона сериала «Метод»
, сообщает пресс-служба кинокомпании «Среда».
По сюжету после смерти Меглина прошёл год, но Есеня не может забыть о том, что произошло. Не может и не хочет. Призраки прошлого снова и снова возвращают её в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново - рядом с ней муж, подрастает дочь, но всё, о чём она мечтает – это поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти всё то, чему её учил Меглин. Поиски приводят Есеню к разгадке тайн прошлого. Героине, которая ещё не успела оправиться от одного кошмара, приходится столкнуться с новым. Но что если это её убьёт?
Константин Хабенский
и Паулина Андреева
вернулись к своим ролям. Во втором сезоне мрачного детектива также заняты Александр Петров
, Макар Запорожский
, Егор Корешков
, Виталий Кищенко
, Сергей Сосновский
и Евгения Симонова
.
Режиссёрское кресло вместо Юрия Быкова
занял Александр Войтинский
. За визуальную составляющую отвечают оператор Николай Богачёв
и художник-постановщик Екатерина Ястремская
. Сценарий написали Олег Маловичко
и Сергей Калужанов
. Продюсерами выступают Александр Цекало
, Иван Самохвалов
, Александра Ремизова
, Андрей Резник
, Максим Полинский
, Николай Булыгин
и Ксения Бабанова
.
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