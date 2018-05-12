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Александр Войтинский приступил к съёмкам второго сезона «Метода»

12 мая
2018 год

Новости кино >>
12 мая 2018
В Москве начались съёмки второго сезона сериала «Метод», сообщает пресс-служба кинокомпании «Среда».

Александр Войтинский приступил к съёмкам второго сезона «Метода»

По сюжету после смерти Меглина прошёл год, но Есеня не может забыть о том, что произошло. Не может и не хочет. Призраки прошлого снова и снова возвращают её в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново - рядом с ней муж, подрастает дочь, но всё, о чём она мечтает – это поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти всё то, чему её учил Меглин. Поиски приводят Есеню к разгадке тайн прошлого. Героине, которая ещё не успела оправиться от одного кошмара, приходится столкнуться с новым. Но что если это её убьёт?

Константин Хабенский и Паулина Андреева вернулись к своим ролям. Во втором сезоне мрачного детектива также заняты Александр Петров, Макар Запорожский, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Сергей Сосновский и Евгения Симонова.

Режиссёрское кресло вместо Юрия Быкова занял Александр Войтинский. За визуальную составляющую отвечают оператор Николай Богачёв и художник-постановщик Екатерина Ястремская. Сценарий написали Олег Маловичко и Сергей Калужанов. Продюсерами выступают Александр Цекало, Иван Самохвалов, Александра Ремизова, Андрей Резник, Максим Полинский, Николай Булыгин и Ксения Бабанова.
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