Артём Осипов станет новым хозяином Мухтара

14 мая в девять утра на НТВ начнётся показ новых серий детективного сериала «Мухтар. Новый след», посвящённого служебной овчарке Мухтару, которая помогает сотрудникам ОВД ловить преступников.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Согласно пресс-службе телеканала, в новых сериях Алексей Самойлов (Алексей Моисеев) оставил службу в отделе ради более перспективной работы, а на его место пришёл новый сотрудник – капитан Евгений Рощин (Сергей Громов). Оперативнику Максиму Жарову (Владимир Фекленко) предстоит изменить свою жизнь и последовать за своей возлюбленной в приморский городок с благоприятным климатом. На новом месте он планирует зарабатывать частной дрессурой, так как служба в полиции не позволит ему уделять много внимания семье. Мухтар не рад такому повороту событий – размеренная жизнь на морском побережье ему явно не по душе. На место нового напарника претендует капитан Иван Давыдов (Артём Осипов), добившийся перевода в ОМВД «Щукино» из убойного отдела МУРа. Смена места службы связана с трагическими событиями в семье Ивана. Давыдов не имеет опыта работы с собаками, но готов освоить нужные знания и навыки. Мухтар не спешит идти на контакт с новым напарником, но служба не ждёт. Опергруппе в новом составе предстоит расследовать серии краж, задержать «липового фермера» и раскрывать другие опасные преступления.
обсуждение >>