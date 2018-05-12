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Артём Осипов станет новым хозяином Мухтара

12 мая
2018 год

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12 мая 2018
14 мая в девять утра на НТВ начнётся показ новых серий детективного сериала «Мухтар. Новый след», посвящённого служебной овчарке Мухтару, которая помогает сотрудникам ОВД ловить преступников.

Артём Осипов станет новым хозяином Мухтара
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Согласно пресс-службе телеканала, в новых сериях Алексей Самойлов (Алексей Моисеев) оставил службу в отделе ради более перспективной работы, а на его место пришёл новый сотрудник – капитан Евгений Рощин (Сергей Громов). Оперативнику Максиму Жарову (Владимир Фекленко) предстоит изменить свою жизнь и последовать за своей возлюбленной в приморский городок с благоприятным климатом. На новом месте он планирует зарабатывать частной дрессурой, так как служба в полиции не позволит ему уделять много внимания семье. Мухтар не рад такому повороту событий – размеренная жизнь на морском побережье ему явно не по душе. На место нового напарника претендует капитан Иван Давыдов (Артём Осипов), добившийся перевода в ОМВД «Щукино» из убойного отдела МУРа. Смена места службы связана с трагическими событиями в семье Ивана. Давыдов не имеет опыта работы с собаками, но готов освоить нужные знания и навыки. Мухтар не спешит идти на контакт с новым напарником, но служба не ждёт. Опергруппе в новом составе предстоит расследовать серии краж, задержать «липового фермера» и раскрывать другие опасные преступления.

В многосерийном приключенческом детективе заняты «старожилы» сериала Светлана Брюханова и Александр Воеводин, а также Надежда Анципович, Евгений Токарев, Эрик Абрамович и другие актёры.
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Эрик АбрамовичНадежда АнциповичСветлана БрюхановаАлександр ВоеводинСергей ГромовАлексей МоисеевАртём ОсиповЕвгений ТокаревВладимир Фекленко
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Мухтар. Новый след

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Артём Осипов станет новым хозяином Мухтара фотографии
Артём Осипов станет новым хозяином Мухтара фотографии
Артём Осипов станет новым хозяином Мухтара фотографии
Артём Осипов станет новым хозяином Мухтара фотографии
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№ 2
Светлана Ры.   12.05.2018 - 13:05
да, а уж брюханова то вообще ни разу не актриса читать далее>>
№ 1
Светлана Ры.   12.05.2018 - 13:04
да пора уж совсем завязывать с этим сериалом, все сюжеты "из пальца...", актеры хорошие поуходили все (после ухода "василисы" вообще смотреть не на что) надо уметь во время и достойно... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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