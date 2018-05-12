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Брэдли Купер воплотит образ Леонарда Бернстайна в собственном фильме

12 мая
2018 год

Новости кино >>
12 мая 2018
Брэдли Купер следом за Джейком Джилленхолом и Кэри Фукунагой изъявил желание поставить биографическую ленту о Леонарде Бернстайне с собой в заглавной роли, уверяет Deadline.

Брэдли Купер воплотит образ Леонарда Бернстайна в собственном фильме
фото: screenrant.com

Будущий фильм будет называться «Бернстайн». Над сценарием трудится Джош Сингер вместе с Купером. Последний также числится продюсером наряду с Мартином Скорсезе, Стивеном Спилбергом, Фредом Бернером, Эми Дёрнинг и Кристи Макоско Кригер. За производство отвечают Paramount Pictures и Amblin Entertainment.

Для Брэдли Купера это уже вторая режиссёрская работа. Осенью выйдет его дебютный фильм «Звезда родилась».

Поводом для появления сразу двух проектов о знаменитом композиторе и дирижёре послужил столетний юбилей со дня рождения маэстро.
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