Брэдли Купер воплотит образ Леонарда Бернстайна в собственном фильме

Брэдли Купер
следом за Джейком Джилленхолом
и Кэри Фукунагой
изъявил желание поставить биографическую ленту о Леонарде Бернстайне
с собой в заглавной роли, уверяет Deadline
.
Будущий фильм будет называться «Бернстайн»
. Над сценарием трудится Джош Сингер
вместе с Купером. Последний также числится продюсером наряду с Мартином Скорсезе
, Стивеном Спилбергом
, Фредом Бернером
, Эми Дёрнинг
и Кристи Макоско Кригер
. За производство отвечают Paramount Pictures и Amblin Entertainment.
Для Брэдли Купера это уже вторая режиссёрская работа. Осенью выйдет его дебютный фильм «Звезда родилась»
.
Поводом для появления сразу двух проектов о знаменитом композиторе и дирижёре послужил столетний юбилей со дня рождения маэстро.
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