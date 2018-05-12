«Пространство» прекратит существование после третьего сезона

Фантастический сериал «Пространство»
постигла участь «Тёмной материи»
.
Как сообщает THR
, Syfy отказался продлевать шоу на четвёртый сезон, сославшись на пресловутые низкие рейтинги. 27 июня
состоится показ финального эпизода, после чего «Пространство» либо перестанет существовать, либо будет поддержано кем-то из конкурентов кабельныого канала.
Сериал Нарена Шанкара
, Марка Фергуса
и Хоука Остби
, основанный на серии романов Дэниела Абрахама
и Тая Фрэнка
, известных под общим псевдонимом Джеймс Кори
, повествует о детективе Джозефе Миллере (Томас Джейн
), который в далёком будущем расследует дело об исчезновении молодой женщины. Он попадает на борт космического корабля, чей капитан Джеймс Холден (Стивен Стрейт
) соглашается ему помочь. Вместе они выясняют, что исчезновение девушки — это лишь верхушка айсберга, т.е. глобального заговора.
Компанию вышеназванным актёрам также составили Доминик Типпер
, Кэс Анвар
, Шохре Агдашлу
, Уэс Чэтэм
, Фрэнки Адамс
, Элизабет Митчелл
и Дэвид Стратэйрн
.
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