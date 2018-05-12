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«Пространство» прекратит существование после третьего сезона

12 мая
2018 год

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12 мая 2018
Фантастический сериал «Пространство» постигла участь «Тёмной материи».

Как сообщает THR, Syfy отказался продлевать шоу на четвёртый сезон, сославшись на пресловутые низкие рейтинги. 27 июня состоится показ финального эпизода, после чего «Пространство» либо перестанет существовать, либо будет поддержано кем-то из конкурентов кабельныого канала.

«Пространство» прекратит существование после третьего сезона

Сериал Нарена Шанкара, Марка Фергуса и Хоука Остби, основанный на серии романов Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка, известных под общим псевдонимом Джеймс Кори, повествует о детективе Джозефе Миллере (Томас Джейн), который в далёком будущем расследует дело об исчезновении молодой женщины. Он попадает на борт космического корабля, чей капитан Джеймс Холден (Стивен Стрейт) соглашается ему помочь. Вместе они выясняют, что исчезновение девушки — это лишь верхушка айсберга, т.е. глобального заговора.

Компанию вышеназванным актёрам также составили Доминик Типпер, Кэс Анвар, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Элизабет Митчелл и Дэвид Стратэйрн.
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«Пространство» прекратит существование после третьего сезона фотографии
«Пространство» прекратит существование после третьего сезона фотографии
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