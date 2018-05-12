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Милла Йовович устроит охоту на монстров

12 мая
2018 год

Новости кино >>
12 мая 2018
Милла Йовович вновь сыграет одну из главных ролей у своего мужа Пола Уильяма Скотта Андерсона.

Согласно изданию Variety, оба вернутся к продукции Capcom. Только на сей раз это будет не «Обитель зла», а адаптация серии видеоигр Monster Hunter.

Милла Йовович устроит охоту на монстров

Сценарий будущей ленты, чей бюджет составит 60 миллионов долларов, написал сам Андерсон, а продюсером выступит Джереми Болт. Старт съёмок запланирован на сентябрь.

Оригинал, чья первая часть вышла в 2004 году, рассказывает об обывателе, который внезапно узнаёт, что он потомок древнего рода охотников на чудовищ. По мифологии игры давным-давно монстры терроризировали человечество, и для их истребления прибегали к услугам специальных людей — героев. Потом чудовища исчезли, герои тоже вымерли, но в один ужасный день мифические существа вернутся, а человечество окажется неподготовленным.
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Милла Йовович устроит охоту на монстров фотографии
Милла Йовович устроит охоту на монстров фотографии
Милла Йовович устроит охоту на монстров фотографии
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