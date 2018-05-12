Милла Йовович устроит охоту на монстров

Милла Йовович
вновь сыграет одну из главных ролей у своего мужа Пола Уильяма Скотта Андерсона
.
Согласно изданию Variety
, оба вернутся к продукции Capcom. Только на сей раз это будет не «Обитель зла»
, а адаптация серии видеоигр Monster Hunter
.
Сценарий будущей ленты, чей бюджет составит 60
миллионов долларов, написал сам Андерсон, а продюсером выступит Джереми Болт
. Старт съёмок запланирован на сентябрь.
Оригинал, чья первая часть вышла в 2004 году, рассказывает об обывателе, который внезапно узнаёт, что он потомок древнего рода охотников на чудовищ. По мифологии игры давным-давно монстры терроризировали человечество, и для их истребления прибегали к услугам специальных людей — героев. Потом чудовища исчезли, герои тоже вымерли, но в один ужасный день мифические существа вернутся, а человечество окажется неподготовленным.
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