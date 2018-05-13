Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Гофманиада» выйдет в прокат 11 октября

13 мая
2018 год

Новости кино >>
13 мая 2018
Кукольный мультфильм «Гофманиада», созданный «Союзмультфильмом» по мотивам произведений Гофмана, выйдет в прокат 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба студии.

«Старт проката полнометражного фильма «Гофманиада» назначен на 11 октября. Российским дистрибьютором картины выступает Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing», – цитирует заявление агентство РИА Новости.

«Гофманиада» выйдет в прокат 11 октября

Работа над мультфильмом, режиссером которого выступил Станислав Соколов, длилась более 15 лет. В создании уникальных декораций и кукол для проекта участвовал Михаил Шемякин.

Сюжет ленты основан на трех произведениях Гофмана: «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек». Первая 20-минутная часть фильма была показана в 2006 году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Станислав Соколов (III)
фильмы
Гофманиада

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Мария Шверубович
11 мая ушла из жизни актриса, театровед Мария Шверубович.
Юрий Киндрат
9 мая ушёл из жизни актёр Юрий Киндрат.
Эрнест Ясан
9 мая ушёл из жизни режиссёр Эрнест Ясан.

День рождения >>

Антон Деров
Максим Емельянов
Олег Куликович
Павел Лысенок
Гела Месхи
Людмила Нильская
Николай Пастухов
Мария Селянская
Евгений Харланов
Зента Бергер
Харви Кейтель
Саманта Мортон
Эдуардо Паломо
Роберт Паттинсон
Влодзимеж Пресс
Гражина Треля
все родившиеся 13 мая >>

Афиша кино >>

Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
Пчёлка Майя и кубок мёда
детский фильм, комедия, семейное кино
Австралия, Германия, 2018
Третье убийство
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Япония, 2017
Чудеса
драма
Италия, 2014
Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Такси 5
боевик, комедия, приключения
Франция, 2018
Истерия
триллер, фильм ужасов
США, 2018
Красавица для чудовища
биография, мелодрама
Великобритания, Люксембург, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью