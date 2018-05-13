«Гофманиада» выйдет в прокат 11 октября

Кукольный мультфильм «Гофманиада
», созданный «Союзмультфильмом» по мотивам произведений Гофмана, выйдет в прокат 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба студии.
«Старт проката полнометражного фильма «Гофманиада» назначен на 11 октября. Российским дистрибьютором картины выступает Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing
», – цитирует заявление агентство РИА Новости
.
Работа над мультфильмом, режиссером которого выступил Станислав Соколов
, длилась более 15 лет. В создании уникальных декораций и кукол для проекта участвовал Михаил Шемякин
.
Сюжет ленты основан на трех произведениях Гофмана: «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек». Первая 20-минутная часть фильма была показана в 2006 году.
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