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Создатель «Смешариков» снимет приключенческую комедию «Мой домовой»

13 мая
2018 год

Новости кино >>
13 мая 2018
Группа компаний «Рики» совместно с нью-йоркской 3 Beep начали производство мультфильма «Мой домовой», режиссером которого выступит создатель «Смешариков» Денис Чернов. Об этом сообщает пресс-служба группы.

Создатель «Смешариков» снимет приключенческую комедию «Мой домовой»
фото: RIKI GROUP

«В этом проекте уникально то, что мы создаём и показываем зрителям мир, который находится рядом с нами, в нашей привычной обыденной обстановке, но остаётся для нас невидимым. Проект «Мой Домовой» интересен и необычен именно этой сказкой, соседствующей с нами, и теми существами, о которых мы много слышали, но никогда не видели, равно как и возможностью проявить этот мир и показать его необычных обитателей, живущих вместе с реальными людьми», – цитирует режиссера пресс-служба.

Над сценарием ленты работали Татьяна Белова, Тим Веренко и сам режиссер. Продюсированием займутся Илья Попов, Юлия Осетинская и Диана Юринова.

Как сообщает Variety, релиз картины запланирован на 2020 год.

По сюжету 10-летняя Кристен вместе с родителями переезжает в Шотландию. Однажды она узнает, что в новом доме поселилось волшебное существо по имени Финик, которое уж очень любит
проказничать. Когда внезапно девочка пропадает, Финик отправляется на ее поиски, несмотря на огромный риск для своей собственной жизни. Вскоре необычный домочадец становится неотъемлемым членом семьи.
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персоны
Илья Попов (II)Денис Чернов (II)
фильмы
Смешарики. Дежавю

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