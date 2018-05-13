Франческа Реале присоединилась к третьему сезону «Очень странных дел»

Актриса сыграет Хизер — спасателя в местном бассейне Хоукинса. Ничего более конкретного о ее месте в сюжетной линии пока не сообщается. Тем не менее, источники издания отмечают, что героиня окажется в центре повествования.
фото: Jan-Willem Dikkers
В продолжении ленты вновь появятся Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гатен Матараццо, Калеб Маклафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Ноа Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Сэди Синк, Прия Фергюсон и Дакре Монтгомери.
Также в 8 новых эпизодах мистической драмы от Мэтта и Росса Даффера и Шона Леви задействованы Джейк Бьюзи, Кэри Элвис и Майя Хоук.
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