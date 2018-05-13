ревью

Новости кино Николас Кейдж запутался в «Цепочке убийств» Режиссером триллера в стиле нуар выступит Кен Сэнзел.

Новости кино Франческа Реале присоединилась к третьему сезону «Очень странных дел» Ее персонаж станет одним из центральных в новых эпизодах.

Новости кино Создатель «Смешариков» снимет приключенческую комедию «Мой домовой» Проект создается в сотрудничестве с компанией 3 Beep из Нью-Йорка.

Обзор сериалов «Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды Новый сериал НТВ о взаимоотношениях России и выдуманной Каледонии

Ролики фильмов «За бортом» (трейлер №2) Как заполучить мужа миллионера? Стереть ему память и сказать, что ты его жена.

Новости кино «Гофманиада» выйдет в прокат 11 октября Работа над кукольным мультфильмом длилась 15 лет.

Главная тема Дом, который построил Джейсон: 10 лучших хорроров студии Blumhouse Страх, XXI век: каннибалы, либералы, расисты, люди с приятными лицами и новые технологии

Ролики фильмов «Mamma mia 2», трейлер №2 О чем поют звезды из знаменитого мюзикла 10 лет спустя.

Интервью Евгения Лоза: «Мудрость чаще присуща женщине, но мужская мудрость нам всем очень нужна» Продолжение сериала «Восток-Запад» поставит все с ног на голову