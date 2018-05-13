Николас Кейдж запутался в «Цепочке убийств»

Николас Кейдж
исполнит главную роль в триллере студии Millenium «Цепочка убийств
». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
Режиссёрское кресло ленты занял Кен Сэнзел
, который также работает над сценарием. Продюсером картины назначен Пол Хертцберг
.
фото: Lucas Jackson, Reuters
Проект будет снят в духе «величайшего детектива в стиле нуар
». По сюжету несколько незнакомцев окажутся связанными друг с другом цепочкой загадочных убийств.
Другие детали и дата релиза фильма пока остаются в секрете.
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