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Крис Эванс отправляется в «Гренландию»

14 мая
2018 год

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14 мая 2018
Крис Эванс получил главную роль в фильме-катастрофе «Гренландия». Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссером ленты выступит Нил Бломкамп, он же подготовил сценарий.

Крис Эванс отправляется в «Гренландию»
фото: ARAYA DIAZ/WIREIMAGE

«Когда мы прочитали сценарий, мы сразу поняли, что это идеальный проект для Anton — умный, с крутыми персонажами, которые развивают сюжет, и экшеном», — отметил Себастьян Ребо — глава компании, которая займется продюсированием фильма.

Сюжет картины держится в секрете, однако известно, что речь пойдет о семье, которая пытается пережить природный катаклизм.

Съемки ленты запланированы на последний квартал 2018 года.
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