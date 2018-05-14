Крис Эванс отправляется в «Гренландию»

Крис Эванс получил главную роль в фильме-катастрофе «Гренландия». Об этом сообщает издание Deadline.
Режиссером ленты выступит Нил Бломкамп, он же подготовил сценарий.
фото: ARAYA DIAZ/WIREIMAGE
«Когда мы прочитали сценарий, мы сразу поняли, что это идеальный проект для Anton — умный, с крутыми персонажами, которые развивают сюжет, и экшеном», — отметил Себастьян Ребо — глава компании, которая займется продюсированием фильма.
Сюжет картины держится в секрете, однако известно, что речь пойдет о семье, которая пытается пережить природный катаклизм.
Съемки ленты запланированы на последний квартал 2018 года.
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