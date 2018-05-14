Следствие ведет Сергей Пускепалис

«Глеб Федоров — главный герой, который занимается расследованиями различных преступлений, но при этом верит в людей и умеет «вытаскивать» из них хорошее. Даже из криминальных личностей. Именно поэтому его называют идеалистом. На самом же деле он идеалист только в сравнении с теми, кого ожесточила профессия. Он просто очень нормальный человек, в чём и заключается его странность», — рассказал он о главном герое.
Сюжет 16-серийного проекта — это история следователя Глеба Федорова, который даже работая в МВД, сохранил уважение к людям, умение понимать их и сочувствовать им. Он проницателен, ироничен, но одновременно с этим может быть решительным и жестким.
фото: НТВ
На этот раз Федорову предстоит расследовать гибель сослуживца и друга Алексея Куркова. Подозрения падают на местного бандита по кличке «Букинист», о котором все знают, но которого никто никогда не видел. Наряду со сложным расследованием и рабочими перипетиями Федорову нужно вернуть любовь жены и разобраться, что происходит с его 17-тилетней дочерью, которая всё время где-то пропадает.
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