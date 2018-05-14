Александр Роднянский запускает компанию AR Content

Продюсер Александр Роднянский запускает новую компанию AR Content, которая будет инвестировать в поиск интересных замыслов и в разработку сценариев.
«В рамках новой компании мы будем искать и развивать не только истории, имеющие отношение непосредственно к России, такие как сериал Андрея Звягинцева, новый фильм Кантемира Балагова или проект на основе книги «Черный русский», но и картины, ориентированные в первую очередь на международную аудиторию, такие, например, как история допроса Саддама Хусейна «Допрос президента», — подчеркнул продюсер.
фото: Екатерина Чеснокова
По словам Роднянского, талант создателей проектов и их тематика позволят лентам студии стать частью глобального и мультикультурного контекста.
В ближайшее время AR Content сосредоточится на развитии следующих проектов: «Допрос президента» на английском и арабском языках, «Дылда», «Черный русский» на английском, русском, французском и турецком языках, а также русскоязычный сериал Звягинцева в партнерстве с Paramount Television.
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