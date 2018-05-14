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BAFTA признала «Острые козырьки» лучшим сериалом года

14 мая
2018 год

Новости кино >>
14 мая 2018
«Острые козырьки» получили премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший драматический сериал».

За звание также боролись ленты «Конец ***го мира», «Корона» и «По долгу службы».

BAFTA признала «Острые козырьки» лучшим сериалом года
фото: BBC Television Centre

Лучшей актрисой названа Молли Виндзор за роль в сериале BBC «Три девушки». Она соревновалась с Клэр Фой, Тэнди Ньютон и Синэд Кинен. Шон Бин получил награду в аналогичной мужской категории.

«Рассказ служанки» академия признала «Лучшим международным сериалом». На эту награду также были номинированы стать «Большая маленькая ложь», «Вражда» и «Вьетнам».

Британская академия вручает премии ежегодно. Впервые церемония награждения прошла в 1948 году в Лондоне. BAFTA является аналогом премии «Эмми» в США.
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персоны
Шон БинТэнди НьютонКлер Фой
фильмы
Большая маленькая ложьВраждаКоронаОстрые козырькиРассказ служанки

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