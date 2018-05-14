BAFTA признала «Острые козырьки» лучшим сериалом года

«Острые козырьки
» получили премию Британской академии кино и телевизионных искусств
(BAFTA) в номинации «Лучший драматический сериал».
За звание также боролись ленты «Конец ***го мира
», «Корона
» и «По долгу службы
».
фото: BBC Television Centre
Лучшей актрисой названа Молли Виндзор
за роль в сериале BBC «Три девушки
». Она соревновалась с Клэр Фой
, Тэнди Ньютон
и Синэд Кинен
. Шон Бин
получил награду в аналогичной мужской категории.
«Рассказ служанки
» академия признала «Лучшим международным сериалом». На эту награду также были номинированы стать «Большая маленькая ложь
», «Вражда
» и «Вьетнам
».
Британская академия вручает премии ежегодно. Впервые церемония награждения прошла в 1948 году в Лондоне. BAFTA является аналогом премии «Эмми» в США.
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