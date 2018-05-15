Юбилей Мирей Дарк

Сегодня, 15 мая
, исполнилось бы 80
лет популярной французской актрисе Мирей Дарк
.
Мирей Дарк (Агроз)
родилась 15 мая 1938
года во французском городе Тулон. С отличием окончила Тулонскую Консерваторию и отправилась покорять Париж. Работала моделью, попала в поле зрения телевидения. С 1962 года – на сцене парижских театров. Играла в пьесах по произведениям Питера Устинова
, Нила Саймона
и Курцио Малапарте
.
В кино дебютировала в 1960 году, после чего на неё обратил внимание режиссёр Жорж Лотнер
и понял, что это его актриса. Он потребовал, чтобы темноволосая кудрявая девушка превратилась в платиновую блондинку. Такой, белокурой, Дарк и прославилась, снявшись в фильмах «Галя»
, «Ледяная грудь»
и «Высокий блондин в чёрном ботинке»
. Именно тогда во Франции актрису ласково прозвали «Большим кузнечиком»
, по названию фильма того же Лотнера, где Мирей сыграла главную роль. В 1969-м на съёмках картины «Джефф»
Мирей встретилась с Аленом Делоном
и на 13 лет стала его помощницей и гражданской женой.
На счету Дарк 50
ролей в кино и на телевидении, в том числе в 13
лентах Жоржа Лотнера. Она написала сценарий по роману Катрин Панколь «Варварша»
и сама поставила по нему фильм. Кроме того, актриса работала и как режиссёр-документалист. Рыцарь Почётного легиона Франции. Умерла 28 августа 2017
года в Париже.
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