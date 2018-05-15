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Юбилей Мирей Дарк

15 мая
2018 год

Новости кино >>
15 мая 2018
Сегодня, 15 мая, исполнилось бы 80 лет популярной французской актрисе Мирей Дарк.

Юбилей Мирей Дарк

Мирей Дарк (Агроз) родилась 15 мая 1938 года во французском городе Тулон. С отличием окончила Тулонскую Консерваторию и отправилась покорять Париж. Работала моделью, попала в поле зрения телевидения. С 1962 года – на сцене парижских театров. Играла в пьесах по произведениям Питера Устинова, Нила Саймона и Курцио Малапарте.

В кино дебютировала в 1960 году, после чего на неё обратил внимание режиссёр Жорж Лотнер и понял, что это его актриса. Он потребовал, чтобы темноволосая кудрявая девушка превратилась в платиновую блондинку. Такой, белокурой, Дарк и прославилась, снявшись в фильмах «Галя», «Ледяная грудь» и «Высокий блондин в чёрном ботинке». Именно тогда во Франции актрису ласково прозвали «Большим кузнечиком», по названию фильма того же Лотнера, где Мирей сыграла главную роль. В 1969-м на съёмках картины «Джефф» Мирей встретилась с Аленом Делоном и на 13 лет стала его помощницей и гражданской женой.

На счету Дарк 50 ролей в кино и на телевидении, в том числе в 13 лентах Жоржа Лотнера. Она написала сценарий по роману Катрин Панколь «Варварша» и сама поставила по нему фильм. Кроме того, актриса работала и как режиссёр-документалист. Рыцарь Почётного легиона Франции. Умерла 28 августа 2017 года в Париже.
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