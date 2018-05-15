Умерла девушка Супермена Марго Киддер

13 мая
на 70
-м году жизни скончалась популярная канадско-американская актриса и продюсер Марго Киддер
. Согласно Deadline
, звезда «Супермена»
умерла в своём доме в Ливингстоне (штат Монтана). О причинах смерти не сообщается.
Маргарет Рут Киддер
родилась 17 октября 1948
года в Йеллоунайфе, на севере Канады. Начала свою карьеру в конце шестидесятых на канадском телевидении и снималась в основном в вестернах. Её прорыв произошёл в 1973 году благодаря главной роли в картине Брайана де Пальма «Сёстры»
. Затем последовали главные роли в фильмах «Тихий день в Белфасте»
и «Чёрное рождество»
, принёсших ей две высших кинопремии Канады «Джини». После успеха у себя на родине актриса в 1975-м переехала в США и снялась в трёх голливудских фильмах: «Великий Уолдо Пеппер»
, «92 градуса в тени»
и «Реинкарнация Питера Прауда»
.
Мировая известность к Киддер пришла, когда она воплотила образ Лоис Лейн в серии кинокомиксов о Супермене: «Супермен»
, «Супермен 2»
, «Супермен 3»
и «Супермен 4: Борьба за мир»
. Кроме того, она сыграла в культовом хорроре «Ужас Амитивилля»
, после чего выступила в популярном комедийном шоу Saturday Night Live
и окончательно закрепила за собой статус одной из ведущих актрис того периода.
На её счету 135
ролей в кино и на телевидении. Она также выступала в театре и давала уроки актёрского мастерства. Была замужем за сценаристом Томасом Макгуэйном
, актёром Джоном Хёрдом
и режиссёром Филиппом де Брока
. Обладательница семи наград. В течение многих лет страдала от биполярного расстройства.
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