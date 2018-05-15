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Умерла девушка Супермена Марго Киддер

15 мая
2018 год

Новости кино >>
15 мая 2018
13 мая на 70-м году жизни скончалась популярная канадско-американская актриса и продюсер Марго Киддер. Согласно Deadline, звезда «Супермена» умерла в своём доме в Ливингстоне (штат Монтана). О причинах смерти не сообщается.

Умерла девушка Супермена Марго Киддер

Маргарет Рут Киддер родилась 17 октября 1948 года в Йеллоунайфе, на севере Канады. Начала свою карьеру в конце шестидесятых на канадском телевидении и снималась в основном в вестернах. Её прорыв произошёл в 1973 году благодаря главной роли в картине Брайана де Пальма «Сёстры». Затем последовали главные роли в фильмах «Тихий день в Белфасте» и «Чёрное рождество», принёсших ей две высших кинопремии Канады «Джини». После успеха у себя на родине актриса в 1975-м переехала в США и снялась в трёх голливудских фильмах: «Великий Уолдо Пеппер», «92 градуса в тени» и «Реинкарнация Питера Прауда».

Мировая известность к Киддер пришла, когда она воплотила образ Лоис Лейн в серии кинокомиксов о Супермене: «Супермен», «Супермен 2», «Супермен 3» и «Супермен 4: Борьба за мир». Кроме того, она сыграла в культовом хорроре «Ужас Амитивилля», после чего выступила в популярном комедийном шоу Saturday Night Live и окончательно закрепила за собой статус одной из ведущих актрис того периода.

На её счету 135 ролей в кино и на телевидении. Она также выступала в театре и давала уроки актёрского мастерства. Была замужем за сценаристом Томасом Макгуэйном, актёром Джоном Хёрдом и режиссёром Филиппом де Брока. Обладательница семи наград. В течение многих лет страдала от биполярного расстройства.
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