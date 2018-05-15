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На НТВ состоится премьера сериала «Мост»

15 мая
2018 год

Новости кино >>
15 мая 2018
21 мая в 21.30 на НТВ состоится премьера 20-серийного остросюжетного сериала «Мост», третьей адаптации известного одноимённого шведско-датского детектива. До него была американо-мексиканская версия с Дайаной Крюгер и Демианом Биширом и британо-французский сериал c Клеманс Поэзи и Стивеном Диллейном, уточняет пресс-служба телеканала.

На НТВ состоится премьера сериала «Мост»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Действие российской версии разворачивается на российско-эстонской границе, где на Нарвском мосту Дружбы между Нарвой и Ивангородом находят тело женщины. Полиция обеих стран начинает совместное расследование. Со стороны России поиском преступника занимается следователь СК Максим Казанцев (Михаил Пореченков), а Эстонию представляет старший комиссар Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). Вскоре они выясняют, что верхняя половина трупа принадлежит депутату эстонского парламента, а нижняя — студентке из Санкт-Петербурга. Разница характеров главных героев и ментальные особенности Инги не мешают полицейским двух государств вместе расследовать серию хорошо продуманных преступлений, несущих в себе «посыл» обществу на тему социальной несправедливости.

«Между шведами и датчанами не такая большая культурная разница. Между русским и эстонкой различий гораздо больше, — рассказывает Дапкунайте. — В Инге есть черты, которые похожи на аутизм, но мы не ставили героине диагноз. Она воспринимает мир буквально и не понимает иронии. Если ей сказать: "Мы не виделись сто лет", — она ответит — "Нет, мы не виделись год и три недели". У неё всё конкретно и это делает её хорошим профессионалом. Она может концентрироваться на задаче».

Съёмки проходили на территории Таллина, Нарвы, Ивангорода, Санкт-Петербурга и Сочи. Режиссёром первого сезона выступил Константин Статский, второй снял Максим Василенко.
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