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Гильермо дель Торо создаст для Netflix хоррор-антологию

15 мая
2018 год

Новости кино >>
15 мая 2018
Гильермо дель Торо создаст для потокового сервиса Netflix хоррор-антологию «10 после полуночи» (10 After Midnight).

Гильермо дель Торо создаст для Netflix хоррор-антологию

Согласно Deadline, известный режиссёр числится руководителем и сценаристом будущего проекта. Он также планирует поставить несколько эпизодов.

Создатели пообещали, что сериал будет изощрённым и пугающим. Других подробностей о шоу пока нет.

Для дель Торо это не первый опыт сотрудничества с сервисом. Ранее он курировал анимационный сериал «Охотники на троллей», чей первый сезон вышел в 2016-м, а третий стартует 25 мая текущего года.
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