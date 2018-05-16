Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Роднянский назначен председателем жюри Четвёртого Еврейского кинофестиваля

16 мая
2018 год

Новости кино >>
16 мая 2018
Продюсер Александр Роднянский избран председателем жюри Четвёртого Московского Еврейского кинофестиваля (МЕКФ), который пройдёт в Москве с 22 по 30 мая.

Александр Роднянский назначен председателем жюри Четвёртого Еврейского кинофестиваля

«Я благодарен организаторам Московского Еврейского Кинофестиваля за приглашение возглавить жюри. Для меня это не только большая честь, но и возможность посмотреть тщательно отобранную программу качественных фильмов, говорящих о еврейской культуре прошлого и настоящего и затрагивающих самые насущные проблемы дня сегодняшнего – такие, как ксенофобия, ненависть и нетерпимость», – цитирует Роднянского пресс-служба смотра.

В состав жюри четвёртого МЕКФ также вошли американский режиссёр и продюсер Бретт Рэтнер, режиссёры Владимир Котт, Владимир Алеников, актриса Алиса Хазанова, кинокритик Лариса Малюкова, продюсеры и медиа-менеджеры Илья Бачурин, Дмитрий Литвинов и Макар Кожухов.

Александр Роднянский назначен председателем жюри Четвёртого Еврейского кинофестиваля

Приз фестиваля, так называемый «Ключ открытий», в этом году будет вручаться в четырёх номинациях: за лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучший короткометражный документальный фильм. По традиции члены жюри выберут обладателя Специального приза. Кроме того, будет вручён Почётный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России» от Общественного совета фестиваля.

Кинопоказы и специальные мероприятия смотра пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Garage Screen: летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж», Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре «Октябрь», Центре документального кино, ГУМ Кинозале и кинотеатре «Звезда» сети Москино. Фильмом открытия станет биографическая драма Мика Джексона «Отрицание» с Рэйчел Вайс в образе исследовательницы Холокоста Деборы Липштадт.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Еврейский кинофестиваль пройдет в Москве с 22 по 30 мая
персоны
Владимир АлениковИлья БачуринРэйчел ВайсМик ДжексонВладимир КоттДмитрий ЛитвиновЛариса МалюковаАлександр РоднянскийБретт РэтнерАлиса Хазанова
фильмы
Отрицание

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Баадур Цуладзе
13 мая ушёл из жизни актёр Баадур Цуладзе.
Василий Евстратенко
13 мая ушёл из жизни театральный деятель Василий Евстратенко.

День рождения >>

Степан Арутюнян
Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Валентин Дуклер
Любовь Зайцева
Владимир Лелётко
Дмитрий Писаренко
Янис Якобсонс
Пирс Броснан
Мартин Кароль
Тори Спеллинг
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Генри Фонда
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
Пчёлка Майя и кубок мёда
детский фильм, комедия, семейное кино
Австралия, Германия, 2018
Третье убийство
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Япония, 2017
Хулиганьё
комедия, криминальный фильм, молодежный фильм, приключения, трагикомедия
Ирландия, 2016
Чудеса
драма
Италия, 2014
Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Красавица для чудовища
биография, мелодрама
Великобритания, Люксембург, США, 2017
Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью