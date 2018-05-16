Александр Роднянский назначен председателем жюри Четвёртого Еврейского кинофестиваля

Продюсер Александр Роднянский
избран председателем жюри Четвёртого Московского Еврейского кинофестиваля (МЕКФ)
, который пройдёт в Москве с 22 по 30 мая
.
«Я благодарен организаторам Московского Еврейского Кинофестиваля за приглашение возглавить жюри. Для меня это не только большая честь, но и возможность посмотреть тщательно отобранную программу качественных фильмов, говорящих о еврейской культуре прошлого и настоящего и затрагивающих самые насущные проблемы дня сегодняшнего – такие, как ксенофобия, ненависть и нетерпимость», –
цитирует Роднянского пресс-служба смотра.
В состав жюри четвёртого МЕКФ также вошли американский режиссёр и продюсер Бретт Рэтнер
, режиссёры Владимир Котт
, Владимир Алеников
, актриса Алиса Хазанова
, кинокритик Лариса Малюкова
, продюсеры и медиа-менеджеры Илья Бачурин
, Дмитрий Литвинов
и Макар Кожухов
.
Приз фестиваля, так называемый «Ключ открытий», в этом году будет вручаться в четырёх номинациях: за лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучший короткометражный документальный фильм. По традиции члены жюри выберут обладателя Специального приза. Кроме того, будет вручён Почётный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России» от Общественного совета фестиваля.
Кинопоказы и специальные мероприятия смотра пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Garage Screen: летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж», Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре «Октябрь», Центре документального кино, ГУМ Кинозале и кинотеатре «Звезда» сети Москино. Фильмом открытия станет биографическая драма Мика Джексона «Отрицание»
с Рэйчел Вайс
в образе исследовательницы Холокоста Деборы Липштадт
.
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