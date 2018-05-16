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Гэри Олдман заинтересовался жизнью хронофотографа Эдварда Мейбриджа

16 мая
2018 год

Новости кино >>
16 мая 2018
Гэри Олдман поставит биографическую драму «Летящая лошадь» (Flying Horse), сообщает Deadline.

Гэри Олдман заинтересовался жизнью хронофотографа Эдварда Мейбриджа

В картине пойдёт рассказ о фотографе Эдварде Мейбридже, экспериментировавшем во второй половине 19-го века с хронофотографией и ставшем предтечей братьев Люмьер благодаря тому, что смог зафиксировать бегущую лошадь в действии. В 1877 году он продемонстрировал движение в динамике с помощью значительного числа отдельных снимков, сделанных двенадцатью кабинами с фотоаппаратами. Если бы не трагедия в его жизни — убийство любовника жены, то именно его стали бы называть отцом кинематографа.

Олдман снимет фильм по собственному сценарию с собой в главной роли. Продюсерами числятся Дуглас Урбански и Такер Тули.

Это не первая режиссёрская работа для знаменитого актёра. На его счету драма «Не глотать», вышедшая в 1997 году и получившая приз Британской киноакадемии за оригинальный сценарий.
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