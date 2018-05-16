Ремейк «Суспирии» выйдет в мировой прокат 2 ноября

Объявлена дата релиза ремейка классического хоррора Дарио Ардженто «Суспирия»
.
Как уверяет THR
, лента Луки Гуаданьино
выйдет в широкий прокат 2 ноября
текущего года. Появится ли она в России, пока неизвестно.
Сценарий к фильму написал Дэвид Кайганич
, основываясь на сюжете фильма ужасов 1977 года, согласно которому юная балерина, приехавшая в престижную европейскую школу, узнаёт, что школьный фасад — всего лишь прикрытие для шабаша ведьм.
В актёрский ансамбль ремейка вошли Дакота Джонсон
, Тильда Суинтон
, Хлоя Морец
, Миа Гот
и звезда оригинала Джессика Харпер
. Саундтрек к фильму напишет лидер группы Radiohead Том Йорк
.
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