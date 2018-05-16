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Ремейк «Суспирии» выйдет в мировой прокат 2 ноября

16 мая
2018 год

Новости кино >>
16 мая 2018
Объявлена дата релиза ремейка классического хоррора Дарио Ардженто «Суспирия».

Как уверяет THR, лента Луки Гуаданьино выйдет в широкий прокат 2 ноября текущего года. Появится ли она в России, пока неизвестно.

«Суспирия» (2018)

Сценарий к фильму написал Дэвид Кайганич, основываясь на сюжете фильма ужасов 1977 года, согласно которому юная балерина, приехавшая в престижную европейскую школу, узнаёт, что школьный фасад — всего лишь прикрытие для шабаша ведьм.

В актёрский ансамбль ремейка вошли Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Морец, Миа Гот и звезда оригинала Джессика Харпер. Саундтрек к фильму напишет лидер группы Radiohead Том Йорк.
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