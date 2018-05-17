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Следствие временно отпустило Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

17 мая
2018 год

Новости кино >>
17 мая 2018
Следствие разрешило Кириллу Серебренникову, находящемуся под домашним арестом, навестить отца в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

«Серебренников прилетел обратно в Москву из Ростова-на-Дону. Следственный комитет разрешил режиссеру поездку в связи с семейными обстоятельствами», – цитирует агентство источник.

Следствие временно отпустило Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Серебренникова арестовали в августе 2017 года по делу о хищении бюджетных средств (68 миллионов рублей). Сумма иска позже возросла до 113 млн рублей. Обвиняемыми по так называемому делу «Седьмой студии» также проходят генпродюсер организации Алексей Малобродский, экс-гендиректор студии Юрий Итин, а также директор РАМТа , ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта, Софья Апфельбаум.
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Кирилл Серебренников

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№ 3
Ольга54   17.05.2018 - 14:15
на передержку ? читать далее>>
№ 2
Янн (Зеленоград)   17.05.2018 - 12:57
... А вам не странно , что это люди одной этнической группировки ( типа как в " Однажды в Америке"), которая своих в обиду не дает ? Все спустят на тормозах , зато другим будет острастка : все... читать далее>>
№ 1
надоели (и давно)   17.05.2018 - 12:43
вот странно все это...очень странно..вместо суда - долгое следствие. вместо камеры-поездки по делам.. а за "Лето",надеюсь его отдельно отблагодарят)) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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