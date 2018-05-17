Следствие временно отпустило Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Следствие разрешило Кириллу Серебренникову, находящемуся под домашним арестом, навестить отца в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.
«Серебренников прилетел обратно в Москву из Ростова-на-Дону. Следственный комитет разрешил режиссеру поездку в связи с семейными обстоятельствами», – цитирует агентство источник.
фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Серебренникова арестовали в августе 2017 года по делу о хищении бюджетных средств (68 миллионов рублей). Сумма иска позже возросла до 113 млн рублей. Обвиняемыми по так называемому делу «Седьмой студии» также проходят генпродюсер организации Алексей Малобродский, экс-гендиректор студии Юрий Итин, а также директор РАМТа , ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта, Софья Апфельбаум.
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