Роберт МакКи научит создавать истории успеха

С 23 по 27 мая в Москве пройдет несколько серий семинаров автора «Истории на миллион долларов
», американского сценарного тренера и создателя системы разработки киносценария Роберта МакКи
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Первый семинар расскажет о применении сторителлинга в бизнесе, а затем будет организован четырехдневный практический семинар по сценарному мастерству.
«Я учу мастерству повествователя, и значительная часть этого мастерства – искусство убеждения. В бизнесе это искусство играет очень важную роль, в бизнесе вообще очень важно убеждать – вашу команду в правильности ваших решений, ваших партнеров в рациональности и уверенном будущем вашей компании. На любом уровне надо отстаивать свою точку зрения и передавать свое видение. А для этого надо уметь играть
», – рассказывает МакКи.
Личный консультант топ-менеджмента таких компаний как Мicrosoft, Nike, Disney и Siemens вместе с одним из ведущих интернет маркетологов Америки Томасом Джерасом
рассмотрят кейсы компаний, чьи обороты по итогу внедрения их ноухау выросли на 30%.
МакКи раскроет посетителям главные принципы создания легендарной истории и поможет выйти за рамки стандартного мышления. Его занятия посещали Джулия Робертс
, Дайан Китон
, Дрю Бэрримор
, Питер Джексон
и другие.
Семинары в Москве пройдут Цифровом деловом пространстве на Покровке, 47. Подробнее о расписании и программе встреч можно узнать по ссылке
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