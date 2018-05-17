НТВ готовит ремейк сериала Stranger

Телеканал НТВ займется адаптацией южнокорейского остросюжетного детектива «Stranger». Компания уже приобрела права на съемки ленты.
Проект, ставший хитом на родине и транслировавшийся на платформе Netflix, удостоен 1-й премии Сеула и награды конкурса искусств Baeksang. Картина также вошла в список лучших телевизионных шоу в Нью-Йорке в 2017 году.
фото: TVN
Сюжет истории разворачивается вокруг бесчувственного прокурора, который ведёт расследование коррупционных схем в органах власти. Он тщательно выискивает различные случаи получения взяток высокопоставленными чинами. В конечном итоге вместе с девушкой-детективом он берется за расследование дела о серийном убийце.
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