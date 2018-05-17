Главным героем следующего спин-оффа «Звездных войн» может стать Лэндо Калриссиан

В центре сюжета следующего спин-оффа «Звездных войн» может оказаться друг Хана Соло Лэндо Калриссиан. Об этом сообщает издание IndieWire со ссылкой на Premiere France.
«Мы думаем, что следующий спинофф будет посвящен Лэндо Калриссиану, - цитирует издание президента студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. – Конечно, есть еще много историй о Хане и Чубакке, но Лэндо будет следующим».
фото: starwars.com
Другие детали предстоящего проекта пока остаются в секрете.
Лэндо Калриссиан появлялся в пятом и шестом фильмах франшизы, в которых роль героя исполнил Билли Ди Уильямс. В роли этого героя в ленте «Хан Соло: Звездные войны. Истории» также появится Дональд Гловер. Премьера картины в России запланирована на 24 мая.
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