Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Главным героем следующего спин-оффа «Звездных войн» может стать Лэндо Калриссиан

17 мая
2018 год

Новости кино >>
17 мая 2018
В центре сюжета следующего спин-оффа «Звездных войн» может оказаться друг Хана Соло Лэндо Калриссиан. Об этом сообщает издание IndieWire со ссылкой на Premiere France.

«Мы думаем, что следующий спинофф будет посвящен Лэндо Калриссиану, - цитирует издание президента студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. – Конечно, есть еще много историй о Хане и Чубакке, но Лэндо будет следующим».

Главным героем следующего спин-оффа «Звездных войн» может стать Лэндо Калриссиан
фото: starwars.com

Другие детали предстоящего проекта пока остаются в секрете.

Лэндо Калриссиан появлялся в пятом и шестом фильмах франшизы, в которых роль героя исполнил Билли Ди Уильямс. В роли этого героя в ленте «Хан Соло: Звездные войны. Истории» также появится Дональд Гловер. Премьера картины в России запланирована на 24 мая.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиХан Соло: Звездные войны. Истории

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Елена Гремина
16 мая ушла из жизни сценарист Елена Гремина.
Баадур Цуладзе
13 мая ушёл из жизни актёр Баадур Цуладзе.
Василий Евстратенко
13 мая ушёл из жизни театральный деятель Василий Евстратенко.

День рождения >>

Дмитрий Барков (II)
Дарья Бондаренко
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Александр Леньков
Елизавета Никищихина
Денис Парамонов
Екатерина Редникова
Илья Рутберг
Саша Александер (II)
Жан Габен
Морин О'Салливан
Билл Пэкстон
Никки Рид
Деннис Хоппер
Магда Шнайдер
все родившиеся 17 мая >>

Афиша кино >>

Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
Пчёлка Майя и кубок мёда
детский фильм, комедия, семейное кино
Австралия, Германия, 2018
Третье убийство
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Япония, 2017
Хулиганьё
комедия, криминальный фильм, молодежный фильм, приключения, трагикомедия
Ирландия, 2016
Чудеса
драма
Италия, 2014
Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Красавица для чудовища
биография, мелодрама
Великобритания, Люксембург, США, 2017
Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью