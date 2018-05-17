Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Первый сезон «Властелина колец» расскажет о приключениях молодого Арагорна

17 мая
2018 год

Новости кино >>
17 мая 2018
Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. Об этом сообщает портал TheOneRing.net cо ссылкой на источники.

Кто может сыграть Арагорна в новых эпизодах, пока неизвестно. В трилогии Питера Джексона роль этого героя досталась Вигго Мортенсену.

Первый сезон «Властелина колец» расскажет о приключениях молодого Арагорна

Ранее стало известно, что студия может потратить на создание проекта, который будет состоять из 5 сезонов, порядка 1 млрд долларов, что сделает его самым дорогим сериалом в истории.

Сюжеты произведений Толкина уже экранизировались дважды: в 1978, а также с 2001 по 2003 годы.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Питер ДжексонВигго Мортенсен
фильмы
Властелин колецВластелин колец: Братство КольцаВластелин колец: Возвращение Короля

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Елена Гремина
16 мая ушла из жизни сценарист Елена Гремина.
Баадур Цуладзе
13 мая ушёл из жизни актёр Баадур Цуладзе.
Василий Евстратенко
13 мая ушёл из жизни театральный деятель Василий Евстратенко.

День рождения >>

Дмитрий Барков (II)
Дарья Бондаренко
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Александр Леньков
Елизавета Никищихина
Денис Парамонов
Екатерина Редникова
Илья Рутберг
Саша Александер (II)
Жан Габен
Морин О'Салливан
Билл Пэкстон
Никки Рид
Деннис Хоппер
Магда Шнайдер
все родившиеся 17 мая >>

Афиша кино >>

Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
Пчёлка Майя и кубок мёда
детский фильм, комедия, семейное кино
Австралия, Германия, 2018
Третье убийство
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Япония, 2017
Хулиганьё
комедия, криминальный фильм, молодежный фильм, приключения, трагикомедия
Ирландия, 2016
Чудеса
драма
Италия, 2014
Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Красавица для чудовища
биография, мелодрама
Великобритания, Люксембург, США, 2017
Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью