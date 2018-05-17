Первый сезон «Властелина колец» расскажет о приключениях молодого Арагорна

Первый сезон сериала Amazon
по мотивам произведений Джона Толкина
расскажет о молодости короля Арагорна. Об этом сообщает портал TheOneRing.net
cо ссылкой на источники.
Кто может сыграть Арагорна в новых эпизодах, пока неизвестно. В трилогии Питера Джексона
роль этого героя досталась Вигго Мортенсену
.
Ранее стало известно, что студия может потратить на создание проекта, который будет состоять из 5 сезонов, порядка 1 млрд долларов, что сделает его самым дорогим сериалом в истории.
Сюжеты произведений Толкина уже экранизировались дважды: в 1978
, а также с 2001
по 2003
годы.
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