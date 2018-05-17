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Фестиваль польских фильмов «Висла» открывается в Москве

17 мая
2018 год

Новости кино >>
17 мая 2018
С 17 по 24 мая в Москве пройдет фестиваль польских фильмов «Висла», в программе которого более 100 картин и 30 встреч.

Фестиваль откроет биографический фильм Лукаша Пальковского «Лучше всех», на показе которого будут присутствовать герой фильма Ежи Гурски и исполнитель главной роли Якуб Гершал. Среди гостей мероприятия также кинематографисты Иоанна Кос-Краузе, Кинга Дембска, Агнешка Глиньска, Норман Лето, Доминик Ягодзиньски и другие.

Фестиваль польских фильмов «Висла» открывается в Москве

В конкурсную программу попало 12 художественных фильмов, в числе которых ленты «Амок» Катажины Адамик, «Дикие розы» Анны Ядовской, «Послеобразы» Анджея Вайды и другие.

В рамках фестиваля также организована выставка фотографий Марцина Награбы «Языческая поэзия».

Показы пройдут в кинотеатрах «Пять звезд на Павелецкой», «Иллюзион», «Октябрь», «Кинозале Третьяковской галереи» и «Новом Пространстве Театра Наций». Подробнее о программе можно узнать по ссылке.
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