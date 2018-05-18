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Иван Колесников и Софья Шуткина пытаются разоблачить друг друга в сериале «Матрешка»

18 мая
2018 год

Новости кино >>
18 мая 2018
Стартовали съемки нового проекта компании «Триикс Медиа» «Матрешка» с Иваном Колесниковым в главной роли.

Актеру досталась роль американского шпиона. В ленте также задействованы Софья Шуткина, Дмитрий Паламарчук, Владимир Литвинов, Артём Крылов, Алина Марфина и другие.

Иван Колесников и Софья Шуткина пытаются разоблачить друг друга в сериале «Матрешка»
фото: Триикс Медиа

Режиссером сериала для Первого канала стал Ким Дружинин. Сценарий 8 эпизодов подготовила Елена Строгалева.

«Это кино, прежде всего, о том, как, пройдя огонь, воду и медные трубы, сохранить себя и не поддаться обстоятельствам. Это относится, прежде всего, к нашей героине Юли. Её жизнь сильно меняется не в лучшую сторону после того, как её завербовал агент КГБ. Ей приходится пережить много страшных событий. Но, несмотря на всё, она не только осталось человеком, но помогла стать человеком агенту КГБ Волохову», – рассказывает о проекте режиссер.

Иван Колесников и Софья Шуткина пытаются разоблачить друг друга в сериале «Матрешка»
фото: Триикс Медиа

Действие ленты разворачивается в 1983 году. Юля Морозова (Шуткина) изучает иностранные языки в Ленинградском Университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей предстоит работа в КГБ. Юля очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера (Колесников), который приезжает в Ленинград для встречи со своим агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым (Паламарчук), намереваясь выявить «крота» в оборонной промышленности, планируют «внедрить» Юлю в ближайшее окружение американца. Конечно же, тот «клюет». Но у Юли свои планы на жизнь, у нее есть парень, которому Юля не собирается изменять ему даже во имя Родины. Однако на кону у КГБ стоит слишком много: контрразведчики ломают ей жизнь, заставив участвовать в операции.
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персоны
Ким ДружининИван КолесниковАртём КрыловВладимир ЛитвиновДмитрий ПаламарчукЕлена СтрогалеваСофья Шуткина

обсуждение >>
№ 1
Семруч (Ленинград)   18.05.2018 - 12:05
Ким Дружинин ставит не самые плохие фильмы, для меня он второй из режиссеров новой формации. Его последние фильмы с неоднозначными героями на фоне всего остального очень хороши. Так, что есть надежда увидеть... читать далее>>
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