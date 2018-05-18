«Каро Эрмитаж» покажет «Франкофонию» в «Ночь музеев»

«Каро Эрмитаж
», открывшийся первым из летних площадок сети, приглашает на показ ленты Александра Сокурова
о Лувре «Франкофония
».
Документально-игровой фильм, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, можно будет увидеть 19 мая в «Ночь музеев». Лента рассказывает о том, как во время Второй мировой войны были спасены от разграбления коллекции музеев Франции.
Кинопоказы будут проходить на летней площадке под открытым небом ежедневно. Первый сеанс начинается в 21:20, сразу после окончания – следующий фильм из расписания. В программу попали такие ленты, как «Довлатов
», «Красавица для чудовища
», «Собибор
», «Дэдпул
», «Караваджо: Душа и кровь
», «Ван Гог. С любовью, Винсент
», «Остров собак
», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури
» и другие.
Подробнее узнать о расписании показов, а также приобрести билеты можно по ссылке
.
обсуждение >>