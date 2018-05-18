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«Каро Эрмитаж» покажет «Франкофонию» в «Ночь музеев»

18 мая
2018 год

Новости кино >>
18 мая 2018
«Каро Эрмитаж», открывшийся первым из летних площадок сети, приглашает на показ ленты Александра Сокурова о Лувре «Франкофония».

Документально-игровой фильм, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, можно будет увидеть 19 мая в «Ночь музеев». Лента рассказывает о том, как во время Второй мировой войны были спасены от разграбления коллекции музеев Франции.

«Каро Эрмитаж» покажет «Франкофонию» в «Ночь музеев»

Кинопоказы будут проходить на летней площадке под открытым небом ежедневно. Первый сеанс начинается в 21:20, сразу после окончания – следующий фильм из расписания. В программу попали такие ленты, как «Довлатов», «Красавица для чудовища», «Собибор», «Дэдпул», «Караваджо: Душа и кровь», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Остров собак», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и другие.

Подробнее узнать о расписании показов, а также приобрести билеты можно по ссылке.
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персоны
Александр Сокуров
фильмы
ДовлатовДэдпулКрасавица для чудовищаОстров собакС любовью, ВинсентСобиборТри билборда на границе Эббинга, штат МиссуриФранкофония

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