Максим Матвеев и Антон Шагин готовят восстание

«Давайте честно – на вопрос, что вы знаете о декабристах, обычно получаешь такой набор: Сенатская площадь, убили какого-то генерала, «кажется, Рылеев, какой-то поэт, правда, не читал», да здравствует Конституция, Звезда пленительного счастья, Не обещайте деве юной, кого-то там повесели, Пестель, разбудили Герцена, во глубине сибирских руд, жены декабристов – в общем, всех сослали на каторгу, кажется, на всю жизнь. Таким образом, если вы не закончили истфак, этот винегрет навсегда застыл у вас в голове. В какой-то момент стало даже обидно. На вопрос, какова была основная цель заговора, большинство знакомых отвечают «освобождение крестьянства», а на вопрос, сколько народу погибло на Сенатской площади, самые продвинутые говорят, что только генерал Милоградович. Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист – российская история», – считает Эрнст.
фото: Первый канал
По словам же Максимова, попытка молодого поколения преодолеть исторический разрыв тех времен «установила идеальную ролевую модель вплоть до наших дней».
фото: Первый канал
По сюжету картины российские войска заняли Париж. Страна стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все – положение, богатство, любовь, жизнь…и саму страну.
Премьера ленты запланирована на 26 декабря 2019 года.
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