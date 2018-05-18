«Артдокфест» переносит часть конкурсной программы в Ригу

ревью

Организаторы фестиваля заявили об осложнении работы в РФ.

Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний»

Певица вернется на театральную сцену после 15-летнего перерыва

Баста и компания снова в деле.

Ролики фильмов

«Сага о чудовище. Сумерки»

Что делать, когда всю жизнь за тобою охотится монстр?