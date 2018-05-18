«Граница» Али Аббаси стала лучшим фильмом программы «Особый взгляд» в Каннах

Лучшим фильмом программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля стала лента шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси «Граница». Об этом сообщает оргкомитет смотра.
Историю, снятую по новелле автора книги «Впусти меня», называли самым необычным фильмом программы.
фото: Festival de Cannes
Приз за лучшую режиссуру достался украинцу Сергею Лознице – автору картины «Донбасс». Лента, посвященная военному конфликту на востоке Украины, открывала показ фильмов второй по значимости программы фестиваля.
«Особый взгляд» был учрежден в 1976 году. Участниками смотра становятся самые смелые проекты.
Победитель основной программы Каннского кинофестиваля будет объявлен 19 мая. На Золотую пальмовую ветвь претендует лента Кирилла Серебренникова «Лето».
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