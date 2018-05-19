«Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым отправится в Китай

На кинорынке Marche du film 2018, проходящем в Каннах одновременно с престижным фестивалем, зарубежным дистрибьюторам было представлено несколько российских картин: «Фото на память»
, «Непрощённый»
, «Танки»
, «Я худею»
и «Проигранное место»
. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Planeta Inform.
Хоррор «Фото на память» уже приобрели для показа в Японии, Латинской Америки и странах Юго-Восточной Азии. В настоящий момент на финальной стадии находятся сделки на Тайвань, Корею и Францию. Лента также заинтересовала покупателей из Чехии, Германии, Италии, Индии, Бразилии и Испании. Трейлер хоррора Надежды Михалковой
«Проигранное место» привлёк внимание тем, что он адресован молодой аудитории 16+, и теперь партнёры с нетерпением ждут показа целого фильма осенью.
«Непрощённый» отправится в Китай. Картина с Дмитрием Нагиевым
также может оказаться на больших экранах на Ближнем Востоке, в Индии, Турции, Тайване, Бразилии, Италии, Корее и во Франции. Военно-исторические «Танки» в первые же дни рынка закупили на Францию, Китай, Японию и Корею. Проект не остался без внимания со стороны Великобритании, Испании, Бразилии, Тайваня и Польши.
Комедию «Я худею» также покажут в Поднебесной. Ведутся переговоры с Юго-Восточной Азией, Германией, Францией, Испанией, Италией, Кореей, Японией, Бразилией, Индией, Турцией, Великобританией и Польшей.
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