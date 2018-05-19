Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым отправится в Китай

19 мая
2018 год

Новости кино >>
19 мая 2018
На кинорынке Marche du film 2018, проходящем в Каннах одновременно с престижным фестивалем, зарубежным дистрибьюторам было представлено несколько российских картин: «Фото на память», «Непрощённый», «Танки», «Я худею» и «Проигранное место». Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Planeta Inform.

«Фото на память»

Хоррор «Фото на память» уже приобрели для показа в Японии, Латинской Америки и странах Юго-Восточной Азии. В настоящий момент на финальной стадии находятся сделки на Тайвань, Корею и Францию. Лента также заинтересовала покупателей из Чехии, Германии, Италии, Индии, Бразилии и Испании. Трейлер хоррора Надежды Михалковой «Проигранное место» привлёк внимание тем, что он адресован молодой аудитории 16+, и теперь партнёры с нетерпением ждут показа целого фильма осенью.

«Непрощённый» отправится в Китай. Картина с Дмитрием Нагиевым также может оказаться на больших экранах на Ближнем Востоке, в Индии, Турции, Тайване, Бразилии, Италии, Корее и во Франции. Военно-исторические «Танки» в первые же дни рынка закупили на Францию, Китай, Японию и Корею. Проект не остался без внимания со стороны Великобритании, Испании, Бразилии, Тайваня и Польши.

Комедию «Я худею» также покажут в Поднебесной. Ведутся переговоры с Юго-Восточной Азией, Германией, Францией, Испанией, Италией, Кореей, Японией, Бразилией, Индией, Турцией, Великобританией и Польшей.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Скифа» приобрели для показа в Великобритании, Ирландии и США
«Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым откроет «Российские программы» 40-го ММКФ
104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Надежда МихалковаДмитрий Нагиев
фильмы
НепрощённыйПроигранное местоТанкиФото на памятьЯ худею

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Елена Гремина
16 мая ушла из жизни сценарист Елена Гремина.
Баадур Цуладзе
13 мая ушёл из жизни актёр Баадур Цуладзе.
Василий Евстратенко
13 мая ушёл из жизни театральный деятель Василий Евстратенко.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Никита Волков
Михаил Горевой
Игорь Иванов
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Матеуш Даменцки
Даниэль Желен
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Джеймс Фокс
Ребекка Холл
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
Пчёлка Майя и кубок мёда
детский фильм, комедия, семейное кино
Австралия, Германия, 2018
Третье убийство
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Япония, 2017
Хулиганьё
комедия, криминальный фильм, молодежный фильм, приключения, трагикомедия
Ирландия, 2016
Чудеса
драма
Италия, 2014
все фильмы в прокате >>

ревью