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Роберт Дауни-младший расскажет об искусственном интеллекте

19 мая
2018 год

Новости кино >>
19 мая 2018
Роберт Дауни-младший вместе с женой Сьюзен создаст для платного сервиса YouTube Red восьмисерийный документальный сериал об искусственном разуме, остающийся пока без названия.

Согласно интернет-порталу Verge, учёные и эксперты поведают зрителям о том, как развивается технология ИИ и чего хорошего (или плохого) следует от неё ожидать человечеству.

Роберт Дауни-младший с женой Сьюзен

«Нас с Робертом интересует тема искусственного интеллекта — эта сложная и противоречивая тема. Наша цель состоит в том, чтобы рассмотреть её объективно, доступным образом, но в то же время подать её смело, ярко и развлекательно», — рассказала Сьюзен Дауни, выступающая продюсером проекта.

Дауни-младший заявлен как ведущий, чей закадровый голос будет объяснять происходящее на экране. Каждый эпизод сериала, который выйдет в 2019 году, будет длиться один час.
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