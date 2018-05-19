Сергей Безруков вновь сыграет Александра Пушкина

Сергей Безруков
вновь воплотит образ Александра Сергеевича Пушкина
. Популярный актёр сыграет главную роль в картине о великом русском поэте и писателе, чьи съёмки пройдут в посёлке Пушкинские Горы Псковской области, уточняет ТАСС
.
«В Пушкинских Горах стартуют съёмки фильма об Александре Пушкине. Мы уже анонсировали картину в Каннах. Для иностранного зрителя она будет называться "В поисках Пушкина", на русском рынке выйдет под названием "Учёности плоды". Сниматься в фильме в главной роли будет Сергей Безруков», —
рассказал о ленте директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин
в ходе форума «Команда 2018», стартовавшего 18 мая в Псковской области.
По словам Пичугина, Псковская область является для киностудии «продолжением экстерьеров "Ленфильма", так как в Псковской области прекрасные виды»
.
На счету Безрукова по два образа Пушкина в театре и в кино. Впервые актёр предстал с пресловутыми бакенбардами в 2002 году на сцене театра имени Ермоловой
в спектакле «Александр Пушкин»
. Ему также довелось сыграть и Дантеса.
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