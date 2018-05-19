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Сергей Безруков вновь сыграет Александра Пушкина

19 мая
2018 год

Новости кино >>
19 мая 2018
Сергей Безруков вновь воплотит образ Александра Сергеевича Пушкина. Популярный актёр сыграет главную роль в картине о великом русском поэте и писателе, чьи съёмки пройдут в посёлке Пушкинские Горы Псковской области, уточняет ТАСС.

Сергей Безруков вновь сыграет Александра Пушкина

«В Пушкинских Горах стартуют съёмки фильма об Александре Пушкине. Мы уже анонсировали картину в Каннах. Для иностранного зрителя она будет называться "В поисках Пушкина", на русском рынке выйдет под названием "Учёности плоды". Сниматься в фильме в главной роли будет Сергей Безруков», — рассказал о ленте директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин в ходе форума «Команда 2018», стартовавшего 18 мая в Псковской области.

По словам Пичугина, Псковская область является для киностудии «продолжением экстерьеров "Ленфильма", так как в Псковской области прекрасные виды».

На счету Безрукова по два образа Пушкина в театре и в кино. Впервые актёр предстал с пресловутыми бакенбардами в 2002 году на сцене театра имени Ермоловой в спектакле «Александр Пушкин». Ему также довелось сыграть и Дантеса.
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№ 3
рагнит   19.05.2018 - 16:01
Интересно, кого на этот раз сыграет Безруков? Неужели, Наталью Гончарову? читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   19.05.2018 - 14:16
тоже мне,откопали какого-то старичка на роль.Столько же не живут читать далее>>
№ 1
ows23   19.05.2018 - 14:08
А у нас других актеров нет. Осталось Безрукову сыграть Ивана Грозного и Ленина для коллекции. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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