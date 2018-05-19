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Бенедикт Камбербэтч проголосует за выход Великобритании из ЕС

19 мая
2018 год

Новости кино >>
19 мая 2018
Бенедикту Камбербэтчу, считающемуся ярым противником Brexit, досталась главная роль в драме «Брекзит», в которой действие будет сосредоточено вокруг референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как сообщает издание The Guardian, актёр воплотит образ лидера общественного объединения «Голосуй за выход» (Vote Leave) Доминика Каммингса. Зрителям поведают о том, как используются новые технологии в борьбе за привлечение голосов избирателей.

Бенедикт Камбербэтч проголосует за выход Великобритании из ЕС
фото: theguardian.com

Режиссёрское кресло фильма займёт Тоби Хейнс («Шерлок»). Показ состоится на телеканале Channel 4 до марта 2019 года, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Более года назад имя Камбербэтча было связано с другим проектом на данную тему. Его разрабатывала киностудия Warner Brothers на основе книги Аррона Бэнкса «Плохие парни Брекзита». Британского актёра прочили на роль бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фараджа, а Клинт Иствуд должен был перевоплотиться в Дональда Трампа.
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