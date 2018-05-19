Бенедикт Камбербэтч проголосует за выход Великобритании из ЕС

Бенедикту Камбербэтчу
, считающемуся ярым противником Brexit, досталась главная роль в драме «Брекзит»
, в которой действие будет сосредоточено вокруг референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.
Как сообщает издание The Guardian
, актёр воплотит образ лидера общественного объединения «Голосуй за выход» (Vote Leave) Доминика Каммингса
. Зрителям поведают о том, как используются новые технологии в борьбе за привлечение голосов избирателей.
Режиссёрское кресло фильма займёт Тоби Хейнс
(«Шерлок»
). Показ состоится на телеканале Channel 4 до марта 2019
года, когда Великобритания выйдет из ЕС.
Более года назад имя Камбербэтча было связано с другим проектом на данную тему. Его разрабатывала киностудия Warner Brothers на основе книги Аррона Бэнкса «Плохие парни Брекзита»
. Британского актёра прочили на роль бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фараджа
, а Клинт Иствуд
должен был перевоплотиться в Дональда Трампа
.
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