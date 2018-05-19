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Японским «Магазинным воришкам» досталась «Золотая пальмовая ветвь»

19 мая
2018 год

Новости кино >>
19 мая 2018
«Золотую пальмовую ветвь» 71-го Каннского международного кинофестиваля завоевала лента японского режиссёра Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки». Второй по значимости приз — Гран-при — достался Спайку Ли за картину «Чёрный клановец».

«Чёрный клановец»

Специальная пальмовая ветвь за развитие киноязыка была присуждена новой работе живого классика мирового кинематографа Жан-Люка Годара под названием «Книга образа». Приз жюри получила лента Надин Лабаки «Капернаум». Лучшим дебютом смотра объявлена «Девочка» Лукаса Донта, получившая также награду программы «Особый взгляд» за мужскую роль.

Среди режиссёров победу одержал Павел Павликовски, привёзший в Канны «Холодную войну». Премию за сценарий разделили между собой «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер и «Три лица» Джафара Панахи, который, как и Кирилл Серебренников, не смог присутствовать лично на фестивале.

Лучшим короткометражным фильмом признана лента Чарльза Уильямса «Все эти создания». Специального упоминания жюри в конкурсе короткометражных фильмов удостоена картина Вея Шуджуна «На границе». «Лето» Серебренникова осталось без наград.
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