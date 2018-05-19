Японским «Магазинным воришкам» досталась «Золотая пальмовая ветвь»

«Золотую пальмовую ветвь» 71-го Каннского международного кинофестиваля
завоевала лента японского режиссёра Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки»
. Второй по значимости приз — Гран-при — достался Спайку Ли
за картину «Чёрный клановец»
.
Специальная пальмовая ветвь за развитие киноязыка была присуждена новой работе живого классика мирового кинематографа Жан-Люка Годара
под названием «Книга образа»
. Приз жюри получила лента Надин Лабаки «Капернаум»
. Лучшим дебютом смотра объявлена «Девочка» Лукаса Донта
, получившая также награду программы «Особый взгляд» за мужскую роль.
Среди режиссёров победу одержал Павел Павликовски
, привёзший в Канны «Холодную войну»
. Премию за сценарий разделили между собой «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер
и «Три лица» Джафара Панахи
, который, как и Кирилл Серебренников
, не смог присутствовать лично на фестивале.
Лучшим короткометражным фильмом признана лента Чарльза Уильямса «Все эти создания»
. Специального упоминания жюри в конкурсе короткометражных фильмов удостоена картина Вея Шуджуна «На границе»
. «Лето» Серебренникова
осталось без наград.
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