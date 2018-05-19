Японским «Магазинным воришкам» досталась «Золотая пальмовая ветвь»

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Фестивальная колонка Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу В этом году на Каннском кинофестивале не было недостатка ни в фильмах, ни в режиссерах из России

Ролики фильмов «Клубаре» Баста и компания снова в деле.

Ролики фильмов «Сага о чудовище. Сумерки» Что делать, когда всю жизнь за тобою охотится монстр?