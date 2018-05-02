HBO продлил «Мир Дикого Запада» на третий сезон

Фантастический сериал «Мир Дикого Запада»
продлён на третий сезон. Об этом сообщает издание Empire
.
«Было необычайно приятно работать с исключительно талантливыми Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, а также их талантливыми актёрами и съёмочной группой. От вдохновенного повествования до невероятных визуальных эффектов, мы с большим нетерпением ждём, куда нас приведёт следующая глава», —
заявила президент программного департамента канала HBO Кейси Блойс
.
Шоураннером шоу вновь выступит Джонатан Нолан. Возвращения полюбившихся героев следует ожидать, скорее всего, в 2019 году.
Премьера второго сезона состоялась 22 апреля
. В эпизодах продолжения появились новые герои, роли которых исполняют Густаф Скарсгард[/url, [url=//www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/euro/53043/bio/]Нил Джексон
], Джонатан Такер
, Катя Херберс
, Фарес Фарес
и Бетти Гэбриэл
. К своим ролям также вернулись Эд Харрис
, Эван Рэйчел Вуд
, Тэнди Ньютон
, Джеймс Марсден
, Джеффри Райт
, Тесса Томпсон
и Саймон Куортерман
.
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