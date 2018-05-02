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HBO продлил «Мир Дикого Запада» на третий сезон

2 мая
2018 год

Новости кино >>
2 мая 2018
Фантастический сериал «Мир Дикого Запада» продлён на третий сезон. Об этом сообщает издание Empire.

HBO продлил «Мир Дикого Запада» на третий сезон

«Было необычайно приятно работать с исключительно талантливыми Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, а также их талантливыми актёрами и съёмочной группой. От вдохновенного повествования до невероятных визуальных эффектов, мы с большим нетерпением ждём, куда нас приведёт следующая глава», — заявила президент программного департамента канала HBO Кейси Блойс.

Шоураннером шоу вновь выступит Джонатан Нолан. Возвращения полюбившихся героев следует ожидать, скорее всего, в 2019 году.

Премьера второго сезона состоялась 22 апреля. В эпизодах продолжения появились новые герои, роли которых исполняют Густаф Скарсгард[/url, [url=//www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/euro/53043/bio/]Нил Джексон], Джонатан Такер, Катя Херберс, Фарес Фарес и Бетти Гэбриэл. К своим ролям также вернулись Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Тесса Томпсон и Саймон Куортерман.
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